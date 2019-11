Döda barn fick inte sörjas och liket skulle kallna på gården - känner du igen sederna kring döden?

I dag dör vi inte hemma. Vi lämnar bort de döende till sjukhus och låter främmande människor ta hand om de som varit oss nära. Förr dog människor hemma. När man förstod att döden närmade sig vakade de anhöriga. Om döden dröjde kunde vänner och grannar hjälpa till och ibland äldre kvinnor. ”I allmänhet motser allmogen döden med fatalistiskt lugn, man böjer sig med tyst undergivenhet för det oundvikliga, skriver Louise Hagberg i sin mer än 700 sidor tjocka bok ”När döden gästar.” Det är en imponerande dokumentation av sedvänjor omkring döden.

Livet var nära under gångna tider. Människor träffade samma människor genom hela livet och det var inte särskilt många. Det främmande var långt borta. Även om det fanns gott om tidningar under 1800-talet var upplagorna små och antalet läsare få. Det var långt till det mesta och kunskapen om världen bortom byarna där folk levde var ytterst begränsad. Sjuka stannade hemma och ”antingen vart de bättre eller vart de döda.” Och folk dog, oftare förr än senare. Medellivslängden i Sverige under 1800-talet var mellan 40 och 50 år.

Sjukhusen var få och det var långt till läkarna. Norrbotten fick sin första läkare 1810, Jämtland två år senare. Tilltron till läkarna var inte stor. De flesta sjukdomar kunde inte botas och diagnoserna och behandlingen var i jämförelse med vår tid bristfälliga. Myndigheternas närvaro i byarna var liten, i stort sett var det bara prästen invånarna träffade och det gjorde de varje söndag.

Det som slår mig under läsningen av ”När döden gästar”, som främst skildrar förhållanden under 1800-talet och 1900-talets första decennier, var hur religiöst landet var. Folk trodde på Gud och de gick i kyrkan. Rädslan för döden var, med nutidens blick, speciell. Döden i sig fruktades inte, men allt, och det var inte så lite, som kunde inträffa i samband med döden var folk livrädda för.

Trösten för liv i fattigdom fyllda med sjukdomar och olyckor var att det fanns en fortsättning efter döden. För att det andra livet skulle bli bra var det nödvändigt att göra rätt. Det var en hisnande mängd sedvänjor som måste följas för att den dödes liv på andra sidan inte skulle saboteras. I Tåsjö i Jämtland skulle liket ligga tre timmar i sängen och tre dagar på gården. Det gjordes inte alltid. En äldre kvinna klagade: ”Här på hemma börjar de röra vid den döde efter tre timmar. Det är ju på tok, de döda kunna ju ha känslor, fast de dött.”

Barn skulle inte heller sörja för mycket om modern dött

Sorg och gråt var tillåtet, men det skulle vara med måtta, för många tårar kunde nästan få den döde åter i livet, men bara nästan, så att de i evighet tvingades till en tillvaro i det förfärliga ingenmanslandet mellan liv och död. Särskilt viktigt var att inte sörja döda barn, ty då skulle deras snabba resa till himlen äventyras.

Barn skulle inte heller sörja för mycket om modern dött. Visan ”Begravningsföljet i Kroktorp” av smeden Johan Eriksson i Brindåsen i Järna i Dalarna vittnar om hur svårt det kunde svårt: ”I Järna socken Kroktorps by – en unger hustru dödde – med fyra små barn efter sig – vars tårar ymningt flödde.”

Tron på någon slags fortsättning efter döden var allmän. Det var en viktig orsak till oron för allt som kunde hände när jordelivet vid döden skulle växlas över till en ett annat rike.

Ju finare folk desto längre skulle det ringas

Ofta dog människor alldeles för tidigt. Barndödligheten var stor. Jag påminns om det när jag vandrar på en kyrkogård. På en gravsten står namnen på syskonen Bergström. Sex av familjens barn dog, sex överlevde. Det kunde vara svårt att sörja mitt i alla bekymmer för att de andra skulle få tillräckligt att äta. Vid dödsfall skulle det ringas i kyrkan, men inte för länge och inte för hårt och det skulle ringas olika länge. Ju finare folk desto längre skulle det ringas.

Louise Hagbergs bok vittnar om en tid som är försvunnen, inte bara sedvänjorna, även orden torde vara främmande för de flesta i dag. Själaringning var viktig, för att ”själen få inga ro, innan dä har själringt för den döe.” På liknande sätt var det med andra saker kopplade till döden. De fattigas kistor snickrades samman av ohyvlade brädor och det skulle gå fort, ty det fick inte dröja innan folk kom i jord. Det kunde vara besvärligt under vintern. Ofta sågades och hamrades kistan färdigt i köket medan de sörjande satt i rummet intill.

Gravarna skulle grävas. Med tanke på allt hemskt som kunde inträffa på kyrkogårdarna var det ett arbete som krävde mod. Dödgrävarna åtnjöt därför respekt, inte minst när deras arbete ägde rum på kvällar och nätter om begravningen skulle ske dagen efter. Arbetet krävde mat och alkohol. Klagomål över berusade dödgrävare är återkommande.

”När döden gästar” är en minutiös skildring av sedvänjorna omkring döden. Den inträffade vanligen på landet. Ännu vid 1800-talets mitt bodde 90 procent av befolkningen på landsbygden. Det framgår tydligt av det omfattande registret i boken. Stockholm nämns fjorton gånger, Göteborg inte alls medan Leksand har tjugofem hänvisningar.