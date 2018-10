Han är Dalafyrans främste spelare i september: "Har tagit för mig mer"

SEPTEMBER MÅNADS LAG Klassisk dalafotbolls-4–4–2 med spelare från ÅTTA olika klubbar – här är september månads lag i Dalafyran

Amir Zilic "förlorade knappt en duell sista matcherna", enligt hans tränare Andreas Bauducco.

DOKUMENT Så blev Korsnäs bäst i stan – Åmans hyllning till döde vännen: "Han var svår att stå emot"

Övriga tränare i Dalafyran tycks vara eniga med Korsnässkippern, för i september månad toppar Falulagets mittback Kurreligan klart. Zilic har tolv "kurrar" i betygsligan som röstas fram av tränarna i serien, och menar själv att avslutningen på säsongen har varit hans bästa period i år.

– Jag har verkligen försökt att komma upp i nivå på slutet när vi har jagat andraplatsen. För egen del har jag nog inte varit bättre än nu. Jag har fått en större roll och tagit mer plats i laget nu jämfört med i fjol, säger Amir Zilic.

KRÖNIKA Magnusson: Till sist fick Forssa ta på spikskorna – men de håller även på distans

– Vi äldre, även om jag bara är 22 känns det som jag hör till de rutinerade, får ta ett stort ansvar i ett ungt lag. Jag är väldigt nöjd med min roll, och så har jag väldigt bra stöd i Max Källberg i mittförsvaret. Han, Andreas Lindvall på mitten och "Vasse" (Vassilios Andreadis Panagiotidis) på topp är en bra centrallinje för oss.

På vårsäsongen förlorade Korsnäs tre matcher och spelade oavgjort i såväl kommunderbyt mot Svärdsjö som mot tabelljumbon Swesom. Uppryckningen efter sommaruppehållet är tydlig: bara en förlust på elva matcher, och nio vinster.

– Vi har verkligen gett oss själva chansen att gå för en kvalplats. Det tog ett tag innan vi kom in i våra roller. Vi har en ny tränare för i år, och det är under hösten som vi verkligen har fått ordning på grejerna och haft spelövertag i ett flertal matcher mot tufft motstånd som Forssa, Vansbro och Avesta, säger Amir Zilic.

TV Avesta nära säkrad kvalplats – då räddade Vassilios Andreadis Panagiotidis Korsnäs med klassmål

Den enda förlusten – hemma mot Avesta AIK (1–2) – blev dock kostsam för tabelltrean Korsnäs som var en poäng bakom just "Klubben" på kvalplats när Dalafyrans tabell summerades.

– Riktigt tråkigt. Vi kände att vi hade kunnat göra det bättre på våren och tagit de där poängen som krävdes då. Vi skapade chanser, men var ineffektiva. Det är väldigt surt att inte få kvala till trean, men vi hade i alla fall chansen och något att spela för hela hösten.

Efter två säsonger i IF Tunabro kom Falu FK-bekante Amir Zilic till Korsnäs IF inför säsongen 2017 – och det ser ut att bli ett tredje år i gulsvart.

– Ja, jag tänker stanna. Vi har något att bygga vidare på i Korsnäs, samtidigt som det kan bli svårt att få hit spelare när Slätta är på väg upp och flera Borlängelag spelar i högre serier. Sånt kanske lockar talangerna mer. Men får vi in lite yngre, duktiga spelare som höjer konkurrensen i laget ser det ljust ut inför framtiden, avslutar Amir Zilic.

