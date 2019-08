Direktbussar försvinner – nya avgångar med tåg: Här är ändringarna i Dalatrafiks nya tidtabeller

"Det görs en översyn av hela regiontrafiken", meddelar Mattias Ahlström som är trafikutvecklare på kollektivtrafikförvaltningen i Region Dalarna.

Vilka är de stora förändringarna i och med hösttidtabellen?

– Vi kommer reducera busstrafik som går parallellt med järnvägen. De förändringarna berör främst sträckan Borlänge-Mora och Falun-Mora.

– Direktbussen mellan Borlänge och Smedjebacken tas bort och vi hänvisar till tåget. Det sätts in ett par nya tågavgångar med Tåg i Bergslagen mellan Borlänge och Smedjebacken under morgon och eftermiddag.

– I hela Ludvika och Smedjebackens kommun gör vi anpassningar av landsbygdstrafiken och ser till att byten fungerar mellan buss och tåg.

Varför gör man förändringar i tidtabellerna?

– Det handlar om att använda de befintliga resurserna på bästa sätt. Hittills har vi haft mycket buss och tåg som går på samma tider och stannar på samma platser, så vi konkurrerar med oss själva.

– Till exempel att linje 132 plockas bort och ersätts av linje 350 och tåg är för att vi byter koncept på det hela, från direktbuss till landsbygdstrafik. Då kan vi göra lite fler stopp längs vägen. Linje 350 har mer eller mindre gått bakom 132, nu ryms alla resenärer i en buss.

De linjer som påverkas av förändringarna i de nya tidtabellerna är:

► 101 mellan Avesta och Borlänge:

Tidtabellen har justerats något, exempelvis har linjen nu avgångar på samma minuttal varje timme. Linjen får något fler avgångar än under sommaren. På dagen när färre reser trafikeras fler hållplatser längs den befintliga linjesträckningen för linje 101. Trafiken på linje 261 och 267 minskas då ned.

► 102 mellan Borlänge och Rättvik:

De turer på linje 102 som körs samtidigt som Tåg i Bergslagens regionaltåg tas bort. Buss och tåg tillsammans får då ungefär en avgång per timme.

► 131 mellan Hedemora och Falun:

Tidtabellen har justerats något för att passa mot linje 101 i Hedemora. På dagen när färre reser trafikeras fler hållplatser längs den befintliga linjesträckningen för linje 131. Trafiken på linje 374 minskas då ned.

► 132 mellan Falun och Mora.

Linje 132 läggs ned i sin nuvarande form och ersätts av landsbygdstrafik. Samtidigt förlängs linje 350 så att den trafikerar hela sträckan mellan Mora och Falun.

Förutom de hållplatser som trafikeras av linje 132 idag kommer den nya linjen 350 att stanna vid bland annat Mora lasarett (gäller vissa turer), inne i Vikarbyn samt i Bjursås och i Grycksbo. Vissa turer på morgnar och eftermiddagar då många reser körs dock utan stopp mellan Rättvik och Falun. Den nya linjen 350 kommer inte att köras via Nusnäs, Sjurberg eller Hantverksbyn – detta för att korta ner restiden mellan Rättvik och Falun. Nusnäs, Sjurberg och Hantverksbyn angörs av annan trafik. De turer på linje 132 som körs samtidigt som Tåg i Bergslagens regionaltåg tas bort. Buss och tåg tillsammans får ungefär en avgång per timme. På vissa turer mellan Mora och Falun krävs byte i Rättvik, det gäller främst på dagen då färre reser. 7 turer på vardagar och två på helger kommer fortfarande att köras hela vägen utan byte i Rättvik. Två turer per dag på linje 324 kommer att förlängas från Garsås till Vikarbyn, det är en anpassning till gymnasiets behov.

► 261 mellan Hedemora och Säter.

Se info under linje 101.

► 267 mellan Hedemora och Avesta.

Se info under linje 101.

► 324 mellan Mora och Vikarbyn.

Se info under linje 132.

► 374 mellan Vika och Hedemora.

Se info under linje 131.

I samråd med Ludvika och Smedjebackens kommuner har flertalet förändringar gjorts i landsbygdstrafiken där.

De nya tidtabellerna finns presenterade på Dalatrafiks hemsida.