Deras släktingar tvingas fly kriget i Syrien – ”Min kusin var en av dem som dog”

Turkiska styrkor har gått in i norra Syrien. Läget är minst sagt oroligt och tusentals tvingas att fly sina hem.

På Sveatorget i Borlänge viftades det med flaggor, flera personer var uppe och talade i mikrofonen och bengaler tändes i samma färger som Kurdistans flagga.

Sandi Anter bor i staden och är en av många som har släktingar i krigets Syrien. Han var en av cirka 100 personer som deltog i en ljusmanifestation i centrala Borlänge. Han berättar om hemska historier som skett och att han har kvar släktingar i Syrien.

– Jag har mina föräldrar kvar i Syrien. Jag har kontakt med dem via nätet, via appen Whatsapp. Just nu fungerar det. I går kväll pratade jag med dem och frågade hur de mår och vad de har för planer. Och just nu har de planer på att fly, säger han.

Sandi Anter fortsätter berätta om hans föräldrars situation i det krigsdrabbade landet.

– Min pappa är 70 år gammal och är pensionär. Min mamma är 65 år, så de är gamla. Och nu har de planerat att fly till den kurdiska delen i Irak, säger han.

Hur beskriver dina föräldrar läget för dig?

– Det är rädsla. De är väldigt oroliga både för sig själva men framför allt för andra. De säger att det är små barn som blir drabbade mest av det här kriget.

Sandi Anter berättar om händelser han fått höra av sina föräldrar där folk är på flykt och vill ut och kriga mot de turkiska styrkorna.

– De som kommer till det området där mina föräldrar bor har sett väldigt dramatiska händelser. De har berättat om en mamma som har kommit skrikande och har sagt att hon har förlorat hennes man, bröder och barn i bombningar, säger han.

Hur känner du när dina föräldrar berättar sånt här?

– Det är klart att man känner sig orolig, upprörd och arg. Man är helt maktlös. Det vi kan göra är att gå ut och skrika för att alla ska veta vad som händer.

Sandi Anter har bott i Sverige sedan 2005. Han flydde från den kurdiska rörelsen 2004 och har bland annat studerat i Uppsala innan han flyttade till Borlänge. Han berättar också om tankarna på att åka ner till Syrien.

– Det händer något nytt varje dag. Man vaknar upp varje dag med nyheter därifrån. Om det fortsätter så här så känner jag att det behövs att jag åker ner och hjälper till faktiskt. Det är en sån känsla. Jag har sådana planer. Jag har familj och barn här men även anhöriga där. Det handlar om humanitet, inte bara om mitt folk, utan om mänskliga rättigheter, säger han.

Valida Cicen är talesperson för Svensk-Kurdiska föreningen i Borlänge och även aktiv politiker i Vänsterpartiet. Hon har också fått uppleva konsekvenser av kriget. Bland annat att en släkting har dödats.

– Turkarna fällde en bomb som gjorde att många miste livet och min kusin var en av dem som dog, säger hon.

Hur har du tagit det?

– Det känns ju. Men det är någonting som vi är vana med att höra som kurder. Vi har växt upp med krig. Det kurdiska folket har aldrig varit skonade.

Varför är ni här och har den här manifestationen?

– Vi kommer vara här varje dag tills Erdogan slutar fälla bomber över civila och oskyldiga i norra Syrien. Han menar ju att hela EU och Sverige är manipulerade. Vi är här för att höja våra röster då vi inte tycker inte att det räcker med att fördöma.

Valida Cicen fortsätter:

– Från min hemby ser man stället som bombas i dag. Så pass nära är det. Jag har kontakt med många och får mycket rapporter därifrån.

Vad säger släktingarna?

– Många gömmer sig i källare och har inte sett dagsljus sedan det startade. Det är brist på läkarvård och allting håller på att ta slut. De är rädda. Det är alltså cirka 200 000 på flykt.