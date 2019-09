Den försvunna mannen i Rättvik återfunnen: "Nedkyld efter att ha varit ute hela natten"

Mannen hittades i de norra delarna av Rättvik, omkring 09.15 uppger polisen.

– Det var yttre befäl själv som hittade honom. Det var ingen större fara med honom men han varit lite nedkyld efter att ha varit ute hela natten, säger Mats Öhman, presstalesperson vid polisen.

Mannen fick därför föras till sjukhus för kontroll.

Mannen sågs vid 14-tiden på söndagen men då han inte setts till sent på söndagskvällens larmades polis. Sökandet pågick under större delen av natten och in på måndagsmorgonen.