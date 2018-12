Replik: Arbetsförmedlingen förnyas – digitala tjänster är efterfrågade och frigör tid för att stötta mer där det behövs

Birger Lahti har rätt i att det idag finns färre arbetsförmedlingskontor nu än för några år sedan.

Det är viktigt att sätta detta i sitt rätta perspektiv.

Arbetsförmedlingen förnyas och moderniseras, precis som alla andra företag, organisationer och myndigheter. Ett av skälen är att det är mer kostnadseffektivt. Ett annat och mycket tungt vägande skäl är att våra kunder, arbetsgivare och arbetssökande, säger till oss att de vill ha mer av sin service via digitala tjänster. De vill själva styra när och hur de kommunicerar med arbetsförmedlingen. De allra flesta uppskattar till exempel att skriva in sig på arbetsförmedlingen och boka sitt första möte med oss hemifrån. Det är också så att vi i och med denna resursförflyttning kan stötta de som verkligen behöver ett fördjupat stöd på ett bättre sätt. Samtidigt som de som både vill och kan sköta sina ärenden hos oss gör det på egen hand, när det passar dem. Det är också så att på fler orter där vi haft egna kontor har vi nu flyttat in tillsammans med kommunen. De ger möjlighet till fördjupad samverkan och ännu bättre stöd till medborgarna.

Många arbetsgivare rekvirerar stöd digitalt idag istället för att skicka blanketter, lönespecifikationer etcetera. Videomöten ersätter dyra och miljöpåverkande resor. Digitaliseringen gör också att vi kan bygga djupare och bättre relationer med arbetsgivare i länet för att bidra till kompetensförsörjning.

Att vi digitaliserar delar av våra erbjudanden och tjänster innebär också att vi kommer att ha mer tid för att få en bättre kvalité i de möten vi har. Vi kommer att jobba med bokade besök där både kunden och arbetsförmedlingen kan var bättre förberedd och därmed göra kloka avväganden tillsammans. Minimalt med ”ad hoc arbete”.

Frågan är om en framgångsrik verksamhet beror på ett oförändrat kontorsnätverk eller vad som faktiskt åstadkoms. Vi vill åstadkomma så mycket nytta för arbetssökande och arbetsgivare som det går. Det är bakgrunden till att vi har sett över hur vi levererar vår tjänster.

Mattias Olofsson arbetsförmedlingschef Södra Dalarna

Maria Andersson arbetsförmedlingschef Mellersta Dalarna

Karin Welam Tornemalm arbetsförmedlingschef Norra Dalarna