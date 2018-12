M: Människors utsatthet extra tydlig i juletid – därför föreslår vi och KD ett ökat stöd till ideella krafter i samhället

Det närmar sig jul. När Sverige är som mörkast firar vi ljusets återkomst i gemenskap med släkt och vänner. Varje år slår julhandeln nya rekord. Julborden blir allt mer dignande. Nya rätter läggs till samtidigt som det hos de flesta finns ett inre motstånd att ta bort de rätter vi uppfattar som traditionellt svenska.

Men bilden av julen är inte entydigt positiv. I Sverige finns ett utanförskap som blir särskilt tydligt på jul. När gemenskap synliggörs blir kontrasten till den utbredda ensamheten ännu tydligare. Bilden av glada människor med påsar fyllda med klappar blir för den som är fattig ytterligare en påminnelse om den egna utsattheten. Vårt välfärdssamhälle kan bygga upp trygghetssystem kopplat till materiella behov. Men människan är mycket mer än så. Vi behöver alla, vid sidan av de basala behoven mat, dryck och sömn, också gemenskap, trygghet och mänsklig värme. Sverige är ett av världens rikaste, mest jämställda och individuella länder.

Vi har den högsta levnadsstandarden, mest tillgängliga välfärden och längst medellivslängd. Varje människa kan själv, oavsett kön och sexuell läggning, välja hur hen vill leva sitt liv. Samtidigt finns det en stor ensamhet i vårt land. Den växande psykiska ohälsan och det ökade antalet sjukskrivningar är ett uttryck för detta. Många människor är ensamma och mår dåligt.

Dessbättre finns det dock människor och organisationer som ser människors utsatthet. Samtidigt som julen är överflödets högtid är det också en tid när människor vill hjälpa. Kyrkor, samfund och övriga ideella organisationer samlar under den här tiden in pengar, julklappar och mat för att i samband med helgerna bjuda in till gemensamt firande. Detta arbete byggs av människor som valt att prioritera bort den egna bekvämligheten för att hjälpa andra. Människor som ger av sin tid, sitt engagemang och sina pengar för att bjuda in ensamma och utsatta grupper till gemenskap, mat och värme. Betydelse för samhället av att tiotusentals svenskar inte bara tittar på Karl- Bertil Jonsson utan också ställer upp för andra kan knappast överskattas.

Det civila samhället bär med ideellt engagemang upp en del av samhället som sociala trygghetssystem aldrig riktigt kommer åt. Vardagens ideellt arbetande hjältar nämns alltför sällan i den politiska debatten. Det är mot denna bakgrund som moderaterna och kristdemokraterna i sitt gemensamma förslag till budget ger extra stöd till ideella organisationer. Vi vill se ett Sverige som håller ihop. I arbetet för att nå dit måste alla goda krafter samverka. Gammalt politiskt stuprörstänkande behöver bytas ut mot ett modernt helhetstänkande. Låt julen 2018 bli en påminnelse om att det goda samhället bygger vi alla tillsammans.

Ann-Britt Åsebol (M)

Riksdagsledamot för Dalarnas län