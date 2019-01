Insändare: Vem tar miljöansvaret med nya styret i Falun?

Vem ska ansvara för miljöfrågan i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden (MSN), med det nya styret i Falun (M, C, L, KD, FAP med stöd av V)? Det debatterades i kommunfullmäktige (KF) 13 december.

I Falun bildades 2015 tre nya nämnder, MSN, Kultur- och fritidsnämnden och Myndighetsnämnden (MyN). Miljönämnden lades ner och ansvaret för tillsyn hamnade i MyN och det offensiva arbetet i MSN. Före omorganisationen, diskuterades det politiska ansvaret för miljöfrågorna när miljönämnden togs bort. Lösningen, på förslag av Miljöpartiet, blev att 1:e vice ordförande i MSN fick ett tydligt ansvar för detta. Och det har fungerat bra i enighet tills nu!

Nu skulle MSN:s reglemente revideras och MP föreslog att miljöansvaret ännu tydligare skulle skrivas in i texten. Miljöfrågan är viktig!

När man ser den brist på ansvar alliansen i riksdagen tar för miljö och klimat blev det än mer nödvändigt att beskriva ansvaret tydligt. Men där stötte vi på patrull! Alliansen i Falun verkar följa den nationella linjen. Man pratade vitt och brett om klimat och miljö när det gäller att locka väljare, men efter valet är löftena som bortblåsta. Alliansen sa i KF, helt ogenerat och taget ur luften att det särskilda miljöansvaret skulle vara en överenskommelse mellan MP och S för att tillgodose en persons intressen. Så oförskämt av Alliansen, att komma med detta osanna påstående, dessutom så långt efteråt!

Miljöansvaret vill man inte skriva in i texten utan slår ifrån sig och ropar att MP tillsammans med S vill skriva fast det nya styret i Falun i ett ansvar som de uppenbarligen inte vill ha! De visar med all önskvärd tydlighet att miljöfrågorna inte prioriteras av den styrande minoriteten. För om man gjorde det vore det den enklaste sak att skriva in det i texten.

Resultatet återstår att se. Man ska redovisa till KF hur ansvaret i MSN fördelas. Men frågan återstår: Om miljöansvaret inte läggs på någon, var hamnar då det viktiga ansvaret för miljöfrågan? Och arvodet?

MSN styr frågor inom fysisk samhällsplanering, trafik och gatunät, miljö, natur samt näringsliv och arbetar för ett hållbart samhälle.

Maj Ardesjö, ny ledamot kommunfullmäktige Falun, Miljöpartiet

Richard Holmqvist, fd ledamot kommunfullmäktige Falun, Miljöpartiet