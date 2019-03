Debatt: V-förslaget syftar till att påskynda klimatarbetet – vi vet att det är bråttom

I samband med att Dalarnas Tidningar uppmärksammade Vänsterpartiets motion om att införa en koldioxidbudget i Falu kommun intervjuades Ulf Danielsson och Fredrik Wikström som av en tillfällighet var på besök i Falun och föredrog om klimat och miljö. Deras kommentarer kring vårt förslag lät både raljerande och väldigt märkliga i sitt sammanhang med uttryck som att förslaget skulle vara ”En ursäkt för att inte göra något”.

Antingen har Danielsson missförstått motionen eller kan man misstänka att en akademisk schism ligger bakom uttalandet. Grunden för motionen ligger nämligen i ett projekt som just nu bedrivs av Uppsala universitet -CCL, inst. för geovetenskaper i samarbete med Vinnova och vänder sig just till bland annat kommuner för att snabbare och effektivare kunna nå klimatmålen. Arbetet pågår just nu och Falu kommun behöver inte utreda på egen hand utan kan ta stöd i det arbete redan påbörjats.

Wikström påpekar att ”vi vet vad vi behöver göra” och “vi behöver komma igång nu”. Det är sant, vi vet massor som vi behöver göra och ändå görs det inte i tillräcklig stor utsträckning. Allt tyder på det. Bägge pekar enligt artikeln på den enskilde individens insatser och däri ligger det stora problemet. Varje enskild individs insatser är oerhört värdefull, men insatserna behöver koordineras och konkretiseras, men det är när vi gör det tillsammans som det verkliga genomslaget är möjligt. Att förlita sig på att förändringen sker av sig själv är både våghalsigt och naivt. Vänsterpartiets förslag syftar till att påskynda arbetet med att inom 2030 nå de uppsatta klimatmålen. Vi vet att det är bråttom och verktygen är redan framtagna, så låt oss använda oss av dem så att vi fortare kan nå till just en hållbar framtid.

Patrik Liljeglöd

Gruppledare Vänsterpartiet Falun