Debatt: Stonewall-upproret spelar roll, även idag!

År 1969 i USA ägnade sig polisen ofta åt att trakassera hbtq-personer. Detta genom att bland annat arrestera kvinnor som de ansåg klädde sig “för manligt”. Polisen utförde också razzior mot gaybarer. Trakasserierna pågick en längre period och frustrationen hos de drabbade var stor. Den 28 juni det året fick besökarna på hbtq-klubben Stonewall Inn nog. När polisen stormade klubben, med ursäkten att den bröt mot alkohollagen, mötte de motstånd från gästerna som började försvara sig mot polisen. Händelsen blev en upptakt till ett historiskt upplopp och senare demonstrationer, som varade i flera dagar - Stonewall-upproret.

Stonewall-upproret förändrade framtiden för många hbtq-personer. Det anses av många vara den vändpunkt då gay-rörelsen blev en rörelse som slutade att be och istället började kräva sina rättigheter. På årsdagen av Stonewall-upproret, den 28 juni 1970, hölls den första upplagan av New York Pride. Detta till minne av upproret. Denna första Pride-festival i New York har sedan lagt till grund för dagens Pride-festivaler världen över. Att hbtq-rörelsen, genom Stonewall-upproret, fick kraft att agera för allas lika rätt att vara den hen är och att älska den hen vill var otroligt viktigt och är, tyvärr, fortfarande någonting som behövs. Även om flera av oss som skriver denna artikel inte var födda 1969, kan vi se att betydelsen av Stonewall-upproret och den efterföljande Pride-rörelsen är enorm.

Vi vet att mycket har förbättras i världen när det gäller Hbtq-rättigheter. Till exempel godkänner fler och fler länder könsneutrala äktenskapslagar som gör det möjligt att du får gifta dig med den du älskar, oavsett kön. Samtidigt ser vi med sorg hur mycket arbete återstår och hur landvinningar på vissa områden ger restriktiva ekon på andra ställen.

Även här i Sverige finns arbete kvar att göra och attityder och normer att förändra. Det är märkligt att det fortfarande, 50 år efter Stonewall, kan vara kontroversiellt att alla ska få vara den de är och älska den de älskar.

Värderingar som förpackar människor i fyrkantiga lådor där enbart personer som är heterosexuella och följer en viss uppsättning könsnormer passar in måste förpassas till ett historiskt skräckkabinett.

Vi i Miljöpartiet vill jobba för att Sverige, Europa och resten av världen blir bättre för hbtq-personer. Därför vill vi att det svenska samhället jobbar för att:

• Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan blir inriktad mot allas lika rättigheter och att den synliggör allas möjligheter.

• Förskolor och skolor jobbar med normkritisk pedagogik och bemöter alla elever och lärare som individer.

• Fler företag och föreningar utbildar sig i och tar ställning för allas lika rättigheter.

Vi har ett gemensamt ansvar för världen vi lever i och för att alla människors lika rättigheter ska bli verklighet krävs det att vi hjälps åt - endast så kan vårt mål bli realitet.

Vi vill ta vårt ansvar, vill du ta ditt?

Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP) Sammankallande Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Kristian Ek (MP) Vice sammankallande Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Tiemon Okojevoh (MP)

Rejn Karlgren (MP) Ledamot med ansvar för hbtq-frågor i Jämställdhets- och mångfaldskommittén