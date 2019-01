Debatt: Om vi ska undvika en brinnande kris måste arbetsgivarna i Dalarna förändra sina rekryteringsmönster

Under flera år har Dalarnas utmaning bestått av att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft med relevant kompetens. En demografisk obalans i kombination med en mycket stark och långvarig högkonjunktur har medfört ett stort behov av både ersättningsrekryteringar och nyrekryteringar. Även om högkonjunkturen mattas av kommer efterfrågan att kvarstå under överskådlig tid. Tillgången på arbetskraft, och särskilt välutbildad sådan, kommer att förbli utmaningen för länet under kommande år.

Med enbart inrikes födda kan Dalarnas län inte upprätthålla nuvarande sysselsättningsnivå och en expansion och tillväxt är inte heller möjlig. Länet är alltså beroende av inflyttning för att behålla sysselsättning och välfärd. Teoretiskt sett skulle Dalarna kunna få en påfyllning från andra regioner i Sverige, men alla län utom Stockholm, Skåne och Halland är i samma situation med minskande inhemsk befolkning i arbetsför ålder. Lösningen för Dalarna och för hela Sveriges landsbygd är att få fler personer från andra länder att flytta in. Varifrån de kommer och hur det sker är av mindre betydelse, huvudsaken är att det är människor som är i arbetsför ålder och som på sikt kan ta de lediga jobben som kommer att finnas.

Enbart för att bibehålla nuvarande sysselsättningsnivå behövs minst 2 500 personer varje år för att ersätta pensionsavgångarna. Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer antalet inrikes födda i arbetsför ålder att minska med nästan 6 000 personer till år 2025. Samtliga kommuner i länet drabbas, men procentuellt är minskningarna störst i nordvästra delen av länet – samtidigt kommer antalet äldre med större omvårdnadsbehov att öka kraftigt i länet.

Av de drygt 180 mest förekommande yrkena i Dalarna bedöms endast 18 som yrken där det finns fler arbetssökande än arbetstillfällen. Bland resten råder det brist på lämpliga sökande, eller i bästa fall, balans mellan utbud och efterfrågan.

Till följd av inflyttning till länet av i första hand utrikes födda finns ändå en viss reserv. I länet fanns i november i år drygt 8 000 arbetssökande, men med en minskning med nästan 1 200 personer på ett år. Arbetslösheten bland inrikes födda var nere på tre procent av registerbaserad arbetskraft, vilket i praktiken betyder full sysselsättning. En så låg arbetslöshet har inte länet upplevt sedan början av 1990-talet. Av reserven på 8 000 arbetssökande hade hälften minst gymnasieutbildning. Teoretiskt återstår således 4 000 arbetssökande som behöver någon form av komplettering av sina meriter för att kunna fylla de lediga platserna på länets arbetsmarknad.

Nu behövs en insikt om och förståelse för den problematiska situationen. Ingen kommun, organisation eller företag kan lösa detta på egen hand. Det krävs samarbete och samförstånd över gränserna, framför allt när det gäller utbildning. För arbetsgivare gäller det att förändra rekryteringsmönstret och också leta personal bland grupper där man inte tidigare gjort det.

En annan möjlighet att klara sysselsättningen är att öka kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden både för inrikes och utrikes födda där deltidstjänster utökas till heltid och på sikt att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden genom att välja utbildning och yrke oavsett kön. Ytterligare en möjlighet är att bättre tillvarata de äldres kompetens och förmå dem som vill och orkar att arbeta längre åtminstone på deltid.

Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen