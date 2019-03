Debatt: Jordbrukets animaliefokus driver massutrotning av insekter

Många av världens insektsarter är akut utrotningshotade eftersom insekternas livsmiljöer trängs undan av enorma foderodlingar och ett allt intensivare jordbruk. Vår framtida förmåga att producera livsmedel hotas. Regeringen bör därför ställa sig bakom ett nationellt mål om att halvera köttkonsumtionen till 2030, som många miljöorganisationer föreslår.

Enligt den nya globala vetenskapliga granskningen “Worldwide decline of the entomofauna”, publicerad i Biological Conservation, är tillståndet för världens bestånd av insekter oerhört allvarligt. Mer än 40 procent av insektsarterna är hotade och utrotningshastigheten är åtta gånger snabbare än för däggdjur, fåglar och reptiler. Den totala biomassan av insekter minskar med ungefär 2,5 procent per år, vilket pekar på att de flesta insekter försvinner inom ett sekel.

Enligt FN upptar djurhållningen, betesmark och foderodling, 70 procent av världens jordbruksmark. Dessutom ökar den globala köttkonsumtionen mycket snabbt. Det vilda djurlivet trängs undan. Studien The Biomass Distribution on Earth, publicerad i National Academy of Sciences, visar att 96 procent av däggdjurens biomassa utgörs av boskapsdjur och människor.

Jordbrukets animaliefokus driver massutrotning av insekter och andra vilda djur. Vi rör oss snabbt mot en ekologisk katastrof av enorma proportioner om vi inte snabbt lyckas växla över till ett växtbaserat jordbruk.

Jonas Paulsson, Köttfri måndag