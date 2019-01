Debatt: Jag ser alla matskatter som vi har i Dalarna – så snälla använd hjärtat och hjärnan när du handlar

Snabba cash – det är inget för mig, och pengar är sekundärt. Hjärtat och hjärnan får styra helt och förlita sig på kvaliteten som våra mateldsjälar i Dalarna producerar och förädlar åt oss. Visste du att vi svenskar bara tar tillvara på drygt fem procent av vad skogen ger oss. Jösses – skärpning!

Är tanken att vi ska köpa och främja de som tänker tvärtom? Pengar först, cash is king? Antibiotikastinna nötdjur, grisar som äter på varandra, fåglar som pickar på varandra. Äckligt.

Vi pratar mycket och ofta om att äta mer grönsaker för att bland annat minska klimatpåverkan – och gör gärna det. Kom dock ihåg att tänka på vilket kött du väljer till det gröna. Istället för att trycka i dig 250 gram dåligt kött från exempelvis Danmark, ät 150 gram bra kött från Sverige – och kompensera med grönsaker om du inte blir mätt. Välj kött som gynna bonden – din granne som verkligen behöver dig. Och vem vet, kanske din son eller dotter en dag får jobb där? Det är dyrare att köpa lokalt kött, men då får du också en bättre djurhållning och kvalité på köpet. På lång sikt kommer du även må bättre, man blir vad man äter.

Hållbarheten och patriotismen kan få oss att växa. Jag ser alla matskatter som vi har i Dalarna och jag vet vad som krävs för att få hit mer turister som äter råvarorna från regionen. Jag säger som Obama: Yes we can.

Jag har lagat och serverat mat i Vasaloppstältet, konferenser och många andra uppdrag där jag drog in och lyfte det lokala köket – där leveranser från lokala bagerier och konditorier fördelades upp på ett jämnt sätt. Allt går att göra med planering och samarbete med både små och stora inspiratörer, kreatörer och entreprenörer.

Vi ska inte måla upp någon romantik att vi lever i ett med naturen – däremot ska vi tala om för våra kära turister att vi tar tillvara på det som finns runt omkring oss, och att de också väldigt gärna får smaka.

Snälla, kom ihåg det sekundära.

Görgen Tidén