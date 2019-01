Debatt: Barn i hela landet ska ha samma rätt till hjälp

Maskrosbarn finns överallt och lever mitt ibland oss. Det är barn som faller genom alla skyddsnät och tvingas växa upp i svåra förhållanden men utan att knäckas. Jag vet, för jag är en av dem. Som vuxen idag gör det mig frustrerad över att socialtjänsten, i ett välfärdsland som Sverige, inte fungerar bättre. Dagens socialtjänst möter inte de problem som finns idag. Den är vår tids dinosaurie.

Vi läser artiklar om en socialtjänst i kris, samtidigt är det hit barn och unga i kris ska vända sig. Någonstans måste vi alla inse att detta inte är hållbart. Siffror pekar på att det för närvarande saknas cirka 1000 socialsekreterare runt om i landet, samtidigt har 8 av 10 kommuner svårt att rekrytera just socialsekreterare. Problembilden växer ytterligare när man adderar aspekten att arbetet sker kontorstider, men barn och ungas problem finns dygnet runt och särskilt under lov och högtider.

Som moderat är mitt ingångsvärde att det inte ska spela någon roll var du kommer ifrån – det som betyder något är vart du är på väg. För barn är detta extra viktigt. Jag vill se ett Sverige där skolan är en språngbräda till social rörlighet som gör att alla barn kan skapa och få chanser att utvecklas i livet. Men det finns tider på året då skolan inte finns där som en trygg famn. Jullovet är en tid på året då många barn far illa. Det här får aldrig glömmas bort, eller sopas under mattan.

Lagen ska alltid vara lika för alla, likaså socialtjänsten. Tyvärr vet vi att det inte är så. Det råder skillnader mellan landets kommuner trots att det inte ska spela någon roll var du växer upp – alla barn ska ha rätt till samma stöd och hjälp. Ett sätt att komma runt detta är att börja tänka och forma socialtjänsten efter dagens Sverige. För flera år sedan lade Socialdemokraterna fram ett förslag som innebär att fosterhemsplacerade barn alltid ska ha tillgång till ett nationellt journummer till socialtjänsten. Det här är i grunden ett bra förslag men varför exkludera barn ifrån stöd och råd?

Under den allmänna motionsperioden i riksdagen lämnade undertecknad in en motion på temat: Att alla barn, oavsett vart i landet du bor, ska ha en möjlighet att få stöd, hjälp och råd via en nationell jourtelefon som alltid finns öppen. Digitaliseringen innebär möjligheter som vi för några årtionden sedan enbart kunde drömma om. Den för även med sig möjligheter om en mer tillgänglig socialtjänst. I ett samhälle där barn och unga växer upp med mobiltelefoner, surfplattor och datorer skulle en mer digitaliserad socialtjänst underlätta för den som söker hjälp och dessutom hjälpa och stödja de människor som arbetar inom socialtjänsten.

Marléne Lund Kopparklint, M Riksdagsledamot, Värmlands län