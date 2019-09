Debatt: Kärnan i en liberal demokrati är just rätten att ha åsikter – det är ej att ”sätta sig till doms”

Replik: Olof Edsinger och Magnus Kolsjö anser i en debattartikel att det inte är ok att ”kommuner sätter sig till doms över församlingars teologi”. De anser att det inte hör hemma i en liberal demokrati att kommunstyrelsens ordförande i Falun anser att det vore ett arbetsmiljöproblem att Falu kommun hyr in sig i Lugnetkyrkans lokaler på grund av församlingens syn på homosexualitet. Men det är just kärnan i den liberala demokratin – rätten att ha åsikter och yttra dessa åsikter oavsett om de åsikterna kan upplevas som obekväma och stötande av andra människor. Precis som frikyrkoförsamlingar får berätta om sin syn på hur bibeln ska tolkas och därmed sätter sig ”till doms” över homosexuella så får alla i en demokrati kritisera teologiska ställningstaganden och de handlingar de leder till. Det är att yttra sig inte att ”sätta sig till doms”. Edsinger och Kolsjö verkar ha inställningen att så fort en åsikt har en teologisk grund så ska den som inte delar åsikten vara tyst, annars kränks religionsfriheten. Då har man inte förstått yttrandefrihetens värde som är en hörnpelare i ett fritt och öppet samhälle.

Edsinger och Kolsjö hävdar även att Falu kommun skulle ägna sig åt åsiktsregistrering om de kräver att kommunens leverantörer måste ställa upp på en viss värdegrund. Det är inte sant. I upphandlingspolicyn som gäller för Falun och några andra dalakommuner står det att ”Kommunerna ska verka för att relevanta sociala och etiska krav ställs i varje upphandling”. Om det framkommer uppgifter om att mänskliga rättigheter inte respekteras ska det vägas in i upphandlingen. Det är det fria ordet som har öppnat för debatt inte någon form av åsiktsregistrering.

Jag anser att den här debatten är viktig och fullt berättigad. I en demokrati måste vi vara beredda på att människor har åsikter vi inte delar. Yttrandefriheten gäller även teologi. Frånsett de gränser lagen sätter när det gäller förtal, hets mot folkgrupp etcetera så är varje yttrad åsikt en del av det samtal som ska pågå i en demokrati. Det finns definitivt en konflikt mellan Lugnetkyrkans syn på homosexualitet och mänskliga rättigheter. Det är vad jag anser. Samtidigt tror jag att Lugnetkyrkan gör väldigt mycket som jag känner sympati för.

Svante Parsjö Tegnér

Gruppledare Liberalerna Falun