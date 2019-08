De ordnar rockkonsert i trädgården: ”Det ska vara konsertkänsla men ändå kännas som hemma”

På Gröngatu i Solvarbo bor Lisa Wikholm Brask med maken Mathias Brask och sonen Algot, 14 år.

– Både Mathias och Algot är musiker, så jag tyckte det skulle vara kul om vi kunde göra något slags evenemang tillsammans, säger Lisa.

Funderingarna har hon haft i flera år, men det var först i fjol när familjen tog bort ett stort hallonsnår på tomten som de utvecklades till en riktig idé.

– Då såg vi möjligheten, berättar hon.

För en månad sedan bestämde familjen sig för att arrangera sitt evenemang Ravin Rock. Konserten fick det namnet eftersom tomten gränsar till Solvarboravinen.

Mathias har bokat band och hyrt in scen, ljus och ljud till konserten den 24 augusti. Lisa fixar trädgården, mat och ska se till att allt flyter på.

– Vi vill att det ska bli lite konsertkänsla men ändå mysigt och att man känner att man är hemma hos någon, säger Mathias.

Åtta band kommer att spela den 24 augusti.

– Det blir allt från 70-talshårdrock och punk till blues och disco.

De band som spelar är:

Lavskäggä, Nightshine, Escape (där Mathias är med), Delliekatts, Tyst för Fan, Jan's Addiction, Ruff Stuff och Father and son (där just far och son Brask är med).

Konserten är öppen för alla och även barn är välkomna då den pågår mellan klockan 16 och 22.

– Vi kommer också att sälja lite enklare mat som hamburgare och fika.

Hur många kan ni ta in i trädgården?

– 300 personer ska inte vara några problem. Och vi har sökt tillstånd av polisen.

Familjen ser gärna att åhörarna lämnar en grindsedel för att täcka omkostnaderna till sådant som ljus och ljud.

– Men ingen gör det här för att tjäna pengar utan alla ställer upp gratis för att det är roligt, säger Mathias.

Nu hoppas familjen Wikholm-Brask på fint väder och att många vill komma hem till deras trädgård och lyssna på musik vid "ravinens kant"

– Men det är ingen risk att ramla ner i ravinen, säger Mathias och skrattar.

– Och vi har några tält om det blir regn.