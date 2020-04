De erbjuder sig att driva konsthallen Borlänge modern vidare ideellt: ”Ser ingen annan utväg”

Nu går vi samman för Borlänge Modern och gör 2020 till ett konstår.

Internationellt betraktar man kulturen som viktigare än någonsin när krisen sätter in och sprider oro och förstämning. Ofta väljer man att satsa på att låta konsten ena människor, skapa glädje och hopp. Konsten blir en form av verklighetsflykt samtidigt som den är en möjlighet att ta sig an verkligheten och skapa nya perspektiv på det som händer i omvärlden.

Borlänges invånare och besökare behöver en konsthall. Vi behöver Borlänge Modern, en samlingsplats där konst möter människor, där människor möter varandra, där vår yttre värld möter vår inre värld, där känslor och tankar tar sig uttryck i nya och kanske oväntade former.

Konsten är både en spegelbild av världen samtidigt som den kan vara ett redskap att förändra den med. Vi vill se BoMo som en mötesplats utan begränsningar, en plats som kan skapa engagemang och insikter, och utmana våra föreställningar om både vår samtid och vår framtid.

Vikten och värdet i att ha en levande konsthall i staden går inte enbart att räkna i pengar.

Att uppleva konst tillsammans uppmuntrar till diskussioner mellan människor. Det kan hjälpa oss att få förståelse kring det faktum att vi kan ha olika åsikter. Och det kan i sin tur skapa en respekt för oliktänkande personer. BoMo kan vara så mycket mer än en lokal för visning av konstverk, den har potential att bli en möjliggörare, ett rum för yttrandefrihet, tysta tankar och högljudda åsikter.

När man beslutar att spara en miljon kronor ur kommunens budget genom att stänga konsthallen så inser man inte hur stora förlusterna blir. Vikten och värdet i att ha en levande konsthall i staden går inte enbart att räkna i pengar. Det handlar om så mycket mer.

Vi läser om miljardinvesteringar i vår kommun, om flytt av högskola, satsningar på infrastruktur och skolor. Det kommer byggas bostäder, skolor och äldreboenden. Borlänge ska växa på alla sätt. Men vi ska spara en miljon genom att lägga ner vår konsthall. Istället för att investera i den och låta den vara något som bidrar i arbetet med att locka människor hit.

Vi vill värna BoMo och visa på vikten av att Borlänge fortsätter att vara en stad med kulturen i centrum. Med detta i åtanke har vi därför gemensamt beslutat att vi kommer att erbjuda Borlänge kommun att året ut driva Bomo och fylla lokalerna med liv, med konst, måleri, foto och skulpturer. Vi kommer att skapa en plats för skratt, synvillor, synpunkter, illusioner och sanningar.

Vi kan tänka oss att bjuda på vår tid, våra idéer, vårt engagemang och vår konst. Vi ska hålla BoMo öppet under hela 2020. Vi vill visa vikten av att Borlänge har en egen konsthall. Under året kommer vi även ta fram en långsiktig plan för hur BoMo kan lyftas mot skyarna. Till detta kommer vi bjuda in konstaktörer, politiker, tjänstemän, näringslivet, föreningslivet och framförallt alla Borlängebor.

Är det rätt att vi jobbar ideellt för att behålla BoMo? Att vi ska lägga ner tid och öppna våra egna privata plånböcker för att fylla staden med kultur?

Ska konst vara gratis och bygga på ideella krafter? Självklart inte. Det är att degradera dess betydelse.

Men just nu ser vi ingen annan utväg. Vi vill med vårt engagemang och vår kunskap engagera Borlängeborna i vår strävan att skapa en modern stad med kulturen som en viktig bärare av stadens själ och hjärta. Tillsammans kan vi lyfta BoMo mot nya höjder.

Omid Massali, Galleri Svarta Gran

Henrik Hansson, Borlänge Bildfestival

Matilda Haritz Svenson, Konst i Dalarna

Jan Forsstedt, Swedish Innovation Centre of Excellence

Eva Wikner Grahnström, Borlänge konstförening

Karin Perers, Konstfrämjandet Dalarna

Per Hasselberg, Folkrörelsernas Konstfrämjande