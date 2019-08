Därför är rondellen stängd vid regementet – gäller till 27 september

Avspärrningen väcker frågor bland förare. Just i närheten står ingen information. Skyltning sker på gatorna strax före rondellen.

Orsaken till stängningen är arbeten med vatten- och avloppsnätet. Falu Energi och Vatten bygger ut på grund av det planerade bostadsområdet Surbrunnshagen som nu går in i etapp två.

Tillståndet att stänga rondellen gäller till 27 september. Sedan kommer arbetet att fortsätta längs Kungsgårdsvägen, men då är rondellen öppen igen.

Styrelsen för Dalregementets bostadsrättsförening har fått information, liksom boende i närheten, enligt pressansvariga på Falu Energi och Vatten.

Surbrunnshagen ska växa fram mellan övre Norslund och köpcentrum Majoren. Antalet bostäder i olika former blir runt 600. Under hösten ska arbetet med all infrastruktur vara klart.