Dansa Jazz och gå på hundpromenad – här är hela sportlovsprogrammet i Avesta kommun

Fredag 21 februari

Alpint: Kvällsåkning klockan 18–21 om snöläget tillåter. Se hemsida www.avestaalpina.se eller facebook Åsbobacken. Arrangör: Avesta Alpina klubb.

Bad och träning: Metropoolen. Motions- och nöjesbassäng, undervisningsbassäng och träningslokal. Öppet: 6–20.

Lördag 22 februari

Minibio i Avesta bibliotek: Mysteriet om Herr Länk klockan 11.00. Ett storslaget äventyr om charmige herr Länk, den siste av sin art, som länge längtat efter sällskap och en plats där han hör hemma. För att hitta sina kusiner långt borta i mytomspunna dalen Shangri-La, tar han hjälp av Lionel Frost, världens bäste upptäckare av mytologiska varelser. Tillsammans med talangfulla äventyrerskan Adelina Fortnight, ger de sig ut på en rolig och nervkittlande resa runt jorden för att leta reda på herr Länks förlorade familj. Arrangörer: Avesta kommun och Sveriges Förenade Filmstudios. Gratisbiljetter finns att hämta från 21 februari på biblioteket.

Ishockey: Avesta ishall 12.00 Avesta U14–Björbo. 15.00 Avesta U15/16–Ore.

Ishockey: Skogsbo ishall 12.30–17. Poolspel U10–U9.

Bad och träning: Metropoolen. Motions- och nöjesbassäng, undervisningsbassäng och träningslokal. Öppet: 10–17.

Söndag 23 februari

Prova på bridge: Inga förkunskaper krävs. Denna snabbkurs lämpar sig för skolungdom med flera. Klockan 14–17. Telegatan 18. Arrangör: Folkare Bridgeklubb.

Avesta Visentpark: Öppet klockan 11–15. Ladugårdskaféet har öppet. Barnens visentpark med roliga aktiviteter för både inom- och utomhuslek.

Ishockey: Avesta ishall 12.00 Avesta J18–Hille/Åbyggeby. 15.30 Avesta U15/16–Mora.

Ishockey: Skogsbo ishall 12.30–17. Poolspel U10–U9.

Bad och träning: Metropoolen. Motions- och nöjesbassäng, undervisningsbassäng och träningslokal. Öppet: 10–17.

Måndag 24 februari

Boka en egen tid i gymnastikhall: Idag finns möjlighet för sportlovsungdomar att gratis boka in sig i gymnastikhallarna i följande skolor: Domarhagsskolan klockan 11–16. Johan Olovskolan klockan 10–16 och Åvestadalskolan klockan 10–16. Hallarna kan bokas mellan klockan 9–12 eller 13–15. Bokningen måste ske av målsman som ska vara närvarande under uthyrningstiden. Max två timmar per bokning. Bokning sker på telefon 0226-645141. Framtagna redskap ska återställas.

Utlåning av sportartiklar, Sportoteket: Här kan du låna det mesta inom sport och fritidsutrustning. 10–17 (lunchstängt 12–13). Sportoteket hittar du vid villan mellan ishallen och sportparken.

Konstutställning: Visning av konstutställning, Cecilie Morgenstierne klockan 14 i Konsthallen, Avesta bibliotek. Arrangör: Folkare konstförening.

Prova på bordtennis: Klockan 15–16.30. Domarhagens Sporthall. Arrangör: IK Juno och IK Juno handikappförening.

Dans, Jazz/street: Klockan 10.30–11.30 6–8 år, 12.45–14.00 9–12 år, Telegrafen Krylbo. Arrangör: Avesta Dance Team.

Prova på volleyboll: Klockan 10–12, Domarhagens sporthall. Arrangör: Avesta Volley.

Handboll: Klockan 10–18, Kopparhallen. Arrangör: Avesta Brovallen HF.

Alpint: Kvällsåkning klockan 18–21 om snöläget tillåter. Se hemsida www.avestaalpina.se eller facebook Åsbobacken. Arrangör: Avesta Alpina klubb.

Skridskoåkning: Avesta ishall. Delad plan. Klockan 8.30–15.30.

Skridskoåkning: Outokumpuhallen, Skogsbo. Delad plan. Klockan 11–16.45. Arrangör: Skogsbo SK.

Sportlovsskoj på Isaksbogård: Kör utflykt med shettisar. Klockan 10–12. Pris: 250 kronor per person, ingen åldersgräns. Max antal: 12 personer, anmälan på sms till Sofia Lederud 070-5457611.

Sportlovsskoj hos Avesta Ridklubb: Klockan 9–13. Ridläger för Mulle och nybörjare. Klockan 17–17.45. Käpphästridning.

Avesta Visentpark: Öppet klockan 11–15. Ladugårdskaféet har öppet. Barnens visentpark med roliga aktiviteter för både inom- och utomhuslek.

Bad och träning: Metropoolen. Motions- och nöjesbassäng, undervisningsbassäng och träningslokal. Öppet: 10–21. 19–21 ingen lek.

Bad: Horndals badhus. 14–20. Sportlovsbus 14–17 i hela bassängen. Motionsbana från 17.00. Träningslokalen är öppen 16–20, 15-årsgräns.

Tisdag 25 februari

Boka en egen tid i gymnastikhall: Idag finns möjlighet för sportlovsungdomar att gratis boka in sig i gymnastikhallarna i följande skolor: Domarhagsskolan klockan 11–16. Johan Olovskolan klockan 10–16 och Åvestadalskolan klockan 10–16. Hallarna kan bokas mellan klockan 9–12 eller 13–15. Bokningen måste ske av målsman som ska vara närvarande under uthyrningstiden. Max två timmar per bokning. Bokning sker på telefon 0226-645141. Framtagna redskap ska återställas.

Utlåning av sportartiklar, Sportoteket: Här kan du låna det mesta inom sport och fritidsutrustning. 10–17 (lunchstängt 12–13). Sportoteket hittar du vid villan mellan ishallen och sportparken.

Rollspel med Handbok för superhjältar: Rollspelet är ett berättarspel som låter dig bli superhjälte. Var med och skapa ett äventyr i Handbok för superhjältar-världen. Passar barn från 8 år. Horndals bibliotek klockan 11–13. Anmälan på Avesta biblioteks hemsida.

Avesta församlingsgård barnverksamheten: Klockan 9.30–15. Kom och sjung – öppna med lunch. För äldre barn (låg- mellanstadiet) finns övervåningen med spel, pyssel och biljard.

Badminton: Begränsat antal racket finns att låna. Medtag gärna eget racket. Klockan 12–15 i Johan Olovskolans sporthall.

Prova på bridge: Inga förkunskaper krävs. Denna snabbkurs lämpar sig för skolungdom med flera. Klockan 14–17. Telegatan 18. Arrangör: Folkare Bridgeklubb.

Dans, Jazz/street: Klockan 10.30–11.30 6–8 år, 12.45–14.00 9–12 år, Telegrafen Krylbo. Arrangör: Avesta Dance Team.

Teater: Klockan 11–13, Teaterlek 7–12 år. 13.30–15.30, Prova teater 12–16 år. Bergslagsteatern, Corneliusgatan 13. Arrangör: Bergslagsteatern.

Alpint: Kvällsåkning klockan 18–21 om snöläget tillåter. Se hemsida www.avestaalpina.se eller facebook Åsbobacken. Arrangör: Avesta Alpina klubb.

Skridskoåkning: Avesta ishall. Delad plan. Klockan 8.30–15.30.

Skridskoåkning: Outokumpuhallen, Skogsbo. Delad plan. Klockan 11–16.45. Arrangör: Skogsbo SK.

Avesta Visentpark: Öppet klockan 11–15. Ladugårdskaféet har öppet. Barnens visentpark med roliga aktiviteter för både inom- och utomhuslek.

Bad och träning: Metropoolen. Motions- och nöjesbassäng, undervisningsbassäng och träningslokal. Öppet: 6–21. 6–9 ingen lek.

Onsdag 26 februari

Boka en egen tid i gymnastikhall: Idag finns möjlighet för sportlovsungdomar att gratis boka in sig i gymnastikhallarna i följande skolor: Domarhagsskolan klockan 11–16. Johan Olovskolan klockan 10–16 och Åvestadalskolan klockan 10–16. Hallarna kan bokas mellan klockan 9–12 eller 13–15. Bokningen måste ske av målsman som ska vara närvarande under uthyrningstiden. Max två timmar per bokning. Bokning sker på telefon 0226-645141. Framtagna redskap ska återställas.

Utlåning av sportartiklar, Sportoteket: Här kan du låna det mesta inom sport och fritidsutrustning. 10–17 (lunchstängt 12–13). Sportoteket hittar du vid villan mellan ishallen och sportparken.

Rollspel med Handbok för superhjältar: Rollspelet är ett berättarspel som låter dig bli superhjälte. Var med och skapa ett äventyr i Handbok för superhjältar-världen. Passar barn från 8 år. Avesta bibliotek klockan 10–12. Anmälan på Avesta biblioteks hemsida.

Avesta församlingsgård barnverksamheten: Klockan 13–15. Sportlovsbio i stora salen. Filmen börjar klockan 13.15 I stora salen visas Alfons Åberg, för äldre barn visas Lasse-Maja på övervåningen.

Prova på bridge: Inga förkunskaper krävs. Denna snabbkurs lämpar sig för skolungdom med flera. Klockan 14–17. Telegatan 18. Arrangör: Folkare Bridgeklubb.

Släktforskning för barn och ungdomar: Ta gärna med föräldrar, eller far- och morföräldrar. Klockan 13–17, Forskarlokalen, Poppelvägen 2A, Avesta. Arrangör: Folkare Släktforskarförening.

Padel: Vi lär oss grunderna, spelar och framförallt har roligt tillsammans. Racket och bollar finns att låna. Klockan 10–12, 6–10 år, klockan 12-14, 10–15 år. Avesta Padel Center Modellvägen 8. Arrangör: Avesta Padelklubb.

Schack: Klockan 17–18.30, Klubblokalen, Stora vägen 32. Arrangör: Horndals Schackklubb.

Skytte: Klockan 14–19, Horndals skyttehall vid badet. Arrangör: By Skytteförening.

Alpint: Kvällsåkning klockan 18–21 om snöläget tillåter. Se hemsida www.avestaalpina.se eller facebook Åsbobacken. Arrangör: Avesta Alpina klubb.

Hundpromenad: Gemensam hundpromenad klockan 11, som avslutas med fika och uppvisning av verksamheten. Avesta Brukshundsklubbs klubbstuga, Nybytorp. Arrangör: Avesta Brukshundsklubb.

Ordjakten för alla sportlovslediga barn: Gå runt i utvalda butiker i centrum och hitta bokstäver som bildar ett ord. Mer info och tävlingslapp i Gallerians mitt. Arrangör: Avesta Centrumförening.

Skridskoåkning: Avesta ishall. Delad plan. Klockan 10.30–15.30.

Skridskoåkning: Outokumpuhallen, Skogsbo. Delad plan. Klockan 11–16.45. Arrangör: Skogsbo SK.

Sportlovsskoj på Isaksbogård: Hästskötarkurs klockan 8–15. Pris: 100 kronor. Åldersgräns: 10 år. Anmälan till [email protected].

Sportlovsskoj hos Avesta Ridklubb: Klockan 16.15, 17.30, 18.45 och 20.00. Hoppträning.

Avesta Visentpark: Öppet klockan 11–15. Ladugårdskaféet har öppet. Barnens visentpark med roliga aktiviteter för både inom- och utomhuslek.

Bad och träning: Metropoolen. Motions- och nöjesbassäng, undervisningsbassäng och träningslokal. Öppet: 10–21. Träningslokalen öppen från klockan 8.

Bad: Horndals badhus. 14–20. Sportlovsbus 14–17 i hela bassängen. Motionsbana från 17.00. Träningslokalen är öppen 16–20, 15-årsgräns.

Torsdag 27 februari

Boka en egen tid i gymnastikhall: Idag finns möjlighet för sportlovsungdomar att gratis boka in sig i gymnastikhallarna i följande skolor: Domarhagsskolan klockan 11–16. Johan Olovskolan klockan 10–16 och Åvestadalskolan klockan 10–16. Hallarna kan bokas mellan klockan 9–12 eller 13–15. Bokningen måste ske av målsman som ska vara närvarande under uthyrningstiden. Max två timmar per bokning. Bokning sker på telefon 0226-645141. Framtagna redskap ska återställas.

Utlåning av sportartiklar, Sportoteket: Här kan du låna det mesta inom sport och fritidsutrustning. 10–17 (lunchstängt 12–13). Sportoteket hittar du vid villan mellan ishallen och sportparken.

Rollspel med Handbok för superhjältar: Rollspelet är ett berättarspel som låter dig bli superhjälte. Var med och skapa ett äventyr i Handbok för superhjältar-världen. Passar barn från 8 år. Fors bibliotek klockan 11.30–13. Anmälan på Avesta biblioteks hemsida.

Avesta församlingsgård barnverksamheten: Klockan 9.30–15. Sportlovsöppna. Beroende på väder eventuellt utflykt. Korv till lunch.

Prova på bridge: Inga förkunskaper krävs. Denna snabbkurs lämpar sig för skolungdom med flera. Klockan 14–17. Telegatan 18. Arrangör: Folkare Bridgeklubb.

Alpint: Kvällsåkning klockan 18–21 om snöläget tillåter. Se hemsida www.avestaalpina.se eller facebook Åsbobacken. Arrangör: Avesta Alpina klubb.

Ordjakten för alla sportlovslediga barn: Gå runt i utvalda butiker i centrum och hitta bokstäver som bildar ett ord. Mer info och tävlingslapp i Gallerians mitt. Arrangör: Avesta Centrumförening.

Skridskoåkning: Avesta ishall. Delad plan. Klockan 8.30–15.30.

Skridskoåkning: Outokumpuhallen, Skogsbo. Delad plan. Klockan 11–16.45. Arrangör: Skogsbo SK.

Avesta Visentpark: Öppet klockan 11–15. Ladugårdskaféet har öppet. Barnens visentpark med roliga aktiviteter för både inom- och utomhuslek.

Prova på Skidskytte: Näs IP, klockan 10–12. Näs IF och By skytteförening bjuder in till prova på skidskytte för barn från 10 år. Alla kommer att få prova på skidskytte eller springskytte. Olika straffrundor för barn och vuxna så kom och utmana varandra.

Bad och träning: Metropoolen. Motions- och nöjesbassäng, undervisningsbassäng och träningslokal. Öppet: 10–21. Träningslokalen öppen från klockan 8.

Fredag 28 februari

Boka en egen tid i gymnastikhall: Idag finns möjlighet för sportlovsungdomar att gratis boka in sig i gymnastikhallarna i följande skolor: Domarhagsskolan klockan 11–16. Johan Olovskolan klockan 10–16 och Åvestadalskolan klockan 10–16. Hallarna kan bokas mellan klockan 9–12 eller 13–15. Bokningen måste ske av målsman som ska vara närvarande under uthyrningstiden. Max två timmar per bokning. Bokning sker på telefon 0226-645141. Framtagna redskap ska återställas.

Utlåning av sportartiklar, Sportoteket: Här kan du låna det mesta inom sport och fritidsutrustning. 10–17 (lunchstängt 12–13). Sportoteket hittar du vid villan mellan ishallen och sportparken.

Avesta församlingsgård barnverksamheten: Klockan 9.30–13. Kom och sjung – sportlovsöppna. Lunch serveras. Arrangör: Avesta Grytnäs pastorat – Svenska kyrkan.

Pickleball: Prova på pickleball, racket och bollar finns att låna. Klockan 12–15, Domarhagens sporthall. Arrangör: Avestakorpen.

Alpint: Kvällsåkning klockan 18–21 om snöläget tillåter. Se hemsida www.avestaalpina.se eller facebook Åsbobacken. Arrangör: Avesta Alpina klubb.

Ordjakten för alla sportlovslediga barn: Gå runt i utvalda butiker i centrum och hitta bokstäver som bildar ett ord. Mer info och tävlingslapp i Gallerians mitt. Arrangör: Avesta Centrumförening.

Skridskoåkning: Avesta ishall. Delad plan. Klockan 8.30–15.30.

Skridskoåkning: Outokumpuhallen, Skogsbo. Delad plan. Klockan 11–16.45. Arrangör: Skogsbo SK.

Sportlovsskoj på Isaksbogård: Sportlovsskoj, familjedag. Pris: 60 kronor per person, ingen åldersgräns. Gärna anmälan till [email protected] dock inget krav.

Avesta Visentpark: Öppet klockan 11–15. Ladugårdskaféet har öppet. Barnens visentpark med roliga aktiviteter för både inom- och utomhuslek.

Bad och träning: Metropoolen. Motions- och nöjesbassäng, undervisningsbassäng och träningslokal. Öppet: 6–20. 6–9 och 19–21 ingen lek.

Bad: Horndals badhus. Öppet 16–20. Motionssim i hela bassängen från klockan 19. Träningslokalen är öppen 16–20, 15-årsgräns.

Lördag 29 februari

Ordjakten för alla sportlovslediga barn: Gå runt i utvalda butiker i centrum och hitta bokstäver som bildar ett ord. Mer info och tävlingslapp i Gallerians mitt. Arrangör: Avesta Centrumförening.

Skridskoåkning: Outokumpuhallen, Skogsbo. Delad plan. Klockan 12.15–17.30. Arrangör: Skogsbo SK.

Sportlovsskoj hos Avesta Ridklubb: Klockan 10 och 11. Uteritt.

Avesta Visentpark: Öppet klockan 11–15. Ladugårdskaféet har öppet. Barnens visentpark med roliga aktiviteter för både inom- och utomhuslek.

Ishockey: Avesta ishall 15.00 Avesta J20–Orsa.

Bad och träning: Metropoolen. Motions- och nöjesbassäng, undervisningsbassäng och träningslokal. Öppet: 10–17.

Söndag 1 mars

Utlåning av sportartiklar, Sportoteket: Här kan du låna det mesta inom sport och fritidsutrustning. 10–17 (lunchstängt 12–13). Sportoteket hittar du vid villan mellan ishallen och sportparken.

Skridskoåkning: Avesta ishall. Delad plan. Klockan 9–16.

Skridskoåkning: Outokumpuhallen, Skogsbo. Delad plan. Klockan 12.15–17.30. Arrangör: Skogsbo SK.

Sportlovsskoj hos Avesta Ridklubb: Klockan 10–13. Rykt och puts – tävling.

Fotboll på konstgräsplan: 12.00 Skogsbo–Amsberg.

Bad och träning: Metropoolen. Motions- och nöjesbassäng, undervisningsbassäng och träningslokal. Öppet: 10–17.