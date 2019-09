Dalasinfoniettans nya spelår inleddes i Boda kyrkby: ”Frenetisk, på gränsen till extatisk spelglädje”

Spanskfödde Roberto Gonzalés-Monjas – sedan länge verksam även som violinist – är uppenbart förtrogen med svensk folkton; kanske till stor del genom vänskapen med Pär Näsbom; en violinist som också stod på scenen, här tillsammans med brodern Torbjörn på nyckelharpa och kontrabasisten Sebastian Dubé, till vardags verksam i Svenska kammarorkestern men därtill en eftertraktad legend inom svensk och europeisk jazz.

Gonzalés-Monjas ledde orkestern med ungdomlig entusiasm och kreativ gestik. Samspelet mellan denne numera internationellt uppmärksammade dirigent och Dalasinfoniettan bådar gott inför kommande år.

Konserten inleddes med en spännande komposition av unge Jonas Valfridsson, ”The only thing that you keep changing is your name”; ett tätt, expressivt, lyriskt verk; brett och säkert instrumenterat, spännande och händelserikt. Blåsarsektionen intar en framskjuten roll – på ett sätt som får mig att associera till Bruckner, kanske också i någon mån Stravinskij. Slående var kompositionens gåtfulla och samtidigt på något vis stolta, självklara karaktär. Sammanfattningsvis karismatisk modernism – både konkret och abstrakt – och med en aura av stor fräschör.

Sebastian Dubés ”Bach à la Dubé” bjöd på Bach i svängig folkton, ungefär som Lisa Rydberg och Gunnar Idenstam i deras ”Bach på svenska”. Här dröjde det dock fem minuter innan rytmiken kopplades på och syresatte alltsammans – desto svängigare dock när Bachs ”Badinerie” sprakade loss i en kaskad av uppsluppet musikanteri, där bröderna Näsström och Dubé intog solistrollen och orkestern som helhet backade upp som ett kollektivt continuo.

Härpå följde Dubéarrangemang av låtar skrivna av Torbjörn respektive Pär Näsbom (den förstnämndes ”Hommage till en spelman”: brett och flödande à la Benny Andersson och Orsa spelmän; och Pär Näsboms låt: medryckande svängig) – varpå frenetisk, på gränsen till extatisk spelglädje tog över i Sebastian Dubés hektiska ”G-reel”.

Efter att publiken fått svalka sig med lite cider i de bakre kyrkvalven avslutades konserten med Mozarts symfoni nr 39 i Ess-dur – och det var som om Dalasinfoniettan upplivad efter all denna folkmusik på ett självklart sätt kunde knyta an till den huvudåder av inspiration som flödar genom denna ljusa, expressiva, nästan uppsluppet anlagda symfoni, nedtecknad 1788, ett år innan franska revolutionen.

Dalasinfoniettan spelade sammanhållet och koncist i en tolkning fylld av kraftfulla insatser och där tonsättarens inspiration tycktes nå även uttolkarna (jag bortser från några smärre intonationsmissar). Det kanske mest slående, slutligen: i vilken grad Mozarts symfoniska språk faktiskt är besläktat med Beethovens tidiga symfonier; vissa passager i detta verk klingar frapperande likt delar av exempelvis Beethovens 4:a.

Björn Gustavsson

Medverkande: Per och Torbjörn Näsbom, Sebastian Dubé, Roberto González-Monjas

Boda kyrka, Rättvik