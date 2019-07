Dalarnas okända kämpar, del 1: Landslagsstjärnorna från Grycksbo: "Tror verkligen på ett VM-guld"

Det är kanske bandy, längdskidor eller till och med orientering som man främst förknippar med Grycksbo. Men byn som har fostrat idrottare som Torbjörn "Grycksboexpressen" Eriksson och Daniel Tynell står också som hem till två andra framgångsrika idrottare, men inom en sport som knappt någon har en relation till – undervattensrugby.

Det är kanske världens sämsta publiksport och har ungefär 1 000 utövare i Sverige, med de förutsättningarna kan man inte förvänta sig att många ska veta vad det är. Två målvakter, två backar och två forwards spelar ett tredimensionellt spel där uppdraget är att göra så många mål som möjligt i motståndarmålet, med bollen som sjunker en meter per sekund. Samtidigt gäller det att hålla andan, för spelet sker helt under vatten och syrgastuber är det bara domarna som får använda.

Tansenbadet i Grycksbo ligger öde en onsdagsförmiddag, trots att solen skiner och det är sommarlov. Det kanske vittnar om den kyliga sommaren – eller att dalabyn inte är någon världsmetropol – men mer fart och fläkt blir det när Sporten möter upp Erika Lindström och Maria Melin Wittberg vid badplatsen.

De båda har spelat undervattensrugby i över tio år och spelat på landslagsnivå i åtta. De har lyckats klämma in en intervju mellan jobb och träning, barnen har de med sig. För de VM-aktuella spelarna är det ett pussel att få ihop vardagen. Till skillnad från många andra elitidrottare så jobbar de båda heltid, Maria Melin Wittberg som befäl i brandkåren och Erika Lindström som sjuksköterska på intensiven i Falun. Att ha ett jobb är ett förutsättning i den här sporten, då spelarna får lösa det finansiella själva.

– Vi får stå för otroligt mycket. Riksidrottsförbundet betalar en del på landslagsnivå men det är mest självfinansiering. Vi måste betala mästerskap och träningsläger själva, berättar Maria Melin Wittberg och Erika Lindström fortsätter:

– Vi kan ju inte träna heltid, vi får ju inte ihop lika mycket träning som en elitsimmare men vi tränar 5-6 stenhårda pass i veckan.

Är man duktig så kan man komma till landslagsnivå på bara något år

Men att motivationen skulle stjälpas av de förutsättningar sporten har är inte något som de håller med om.

– Det är väl kanske det som är tjusningen. Man känner folk från hela världen, vet vilka alla är som håller på i Sverige. Är man duktig så kan man komma till landslagsnivå på bara något år, vilket man inte kan i till exempel fotboll eller hockey. Det är en sporre i sig, man kan komma högt upp, säger Erika Lindström.

De båda bor i Grycksbo men spelar till vardags för Borlängeklubben DK Masen. Där finns det ungefär 20 aktiva spelare, men då brukar det vara ungefär hälften så många på träningarna. I och med den knappa reklam som sporten får så är det många som halkar in på UV-rugby genom bekanta, som Erika Lindström gjorde. Eller av en ren slump, som Maria Melin Wittberg när hon bodde i Örebro.

– Jag är gammal simmare och hade flyttat till en helt ny stad. Så var jag ute och cyklade och såg en kille sätta upp en affisch, då såg jag att det var vatten på den och blev nyfiken. Så visade det sig att det var för UV-rugby och då testade jag, säger hon och fortsätter att berätta om idrottens charm.

– Det är en sport som passar så himla många. Yngsta i klubblaget är 13 och äldsta är närmare 50. Vi spelar tillsammans, det är en bra sport på det viset. Tjejer och killar spelar tillsammans på klubb- och serienivå, det är först i landslaget som det delas upp.

Att träna hårt är en förutsättning för att klara av den fysiska utmaningen som undervattensrugby är. Två spelare delar på positionen nere i vattnet och du ska klarar av att vara under ytan i allt mellan 10-45 sekunder.

– Det är en sak att ligga helt still under ytan och hålla andan, vi jobbar ju 100 procent. Samarbete är centralt, vi måste lita på varandra. Man får ta två, tre andetag vid ytan annars får man byta med någon. Det är psykiskt ansträngande att vara under vattnet och känna att du är andfådd, berättar Maria Melin Wittberg.

Löpning, styrketräning, intervallpass och crossfit varvas med simning för att bli en bra spelare.

– Jag har tänkt börja ta några turer här också, men jag gillar inte kallt vatten, skrattar Maria Melin Wittberg och pekar mot sjön Tansen. Där leker barnen och de båda berättar att det krävs ett stort stöd från nära och kära för att kunna satsa på det sättet de gör.

– Det är ganska många som har med sig sina barn på mästerskapen. Jag har haft med mig min dotter Bella på EM till exempel, säger Erika Lindström.

– Jag har fått jättemycket hjälp av min familj med barnvakt och sånt, det behövs ju för att vi ska kunna träna, berättar lagkamraten.

Vi har ju tur som har varandra i samma by

Den 25 juli startar VM i Österrikiska Graz, de båda spelarna är uttagna och Erika Lindström är kapten för det svenska laget. När vi börjar prata om mästerskapet kan man se hur det börjar glittra i ögonen hos spelarna. För åtta år sedan hade Sverige chans på VM-guld men det slutade med en andra plats. Förra VM:et slutade med besvikelse över en fjärde plats. I år har spelarna höga förväntningar på svenska framgångar.

– Vi är supertaggade på att åka på VM. Vi hade ett riktigt bra landslagsläger förra helgen och nu känns det riktigt bra. Vi har två väldigt bra tränare och vi litar på varandra. Folk har verkligen gjort jobbet, tränat hårt och tränarna har ställt krav på oss. Vi tror verkligen på ett VM-guld, berättar lagkaptenen.

– Det känns väldigt bra. Jag har redan gått in i VM-bubblan och har svårt att fokusera på något annat. Man är med laget fastän vi är utspridda över hela landet. Vi skriver och pratar med varandra. Vi har ju tur som har varandra i samma by, berättar Maria Melin Wittberg och petar på lagkamraten.