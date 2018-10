Medborgarrättskämpe till Hulån

Året var 1957 och Gloria 14 år när hon och hennes kamrater i ”The Little Rock Nine” möttes av en mobb på omkring 1 000 personer som försökte stoppa ungdomarna från att börja skolan.

Det behövdes ett ingripande av president Eisenhower och soldater ur försvarsmakten för att skydda de vetgiriga eleverna, som bara ville utbilda sig, och säkra deras skolgång.

Men det blev en svår tid för de svarta eleverna på skolan. De och deras familjer utsattes för svåra trakasserier.

Gloria Ray Karlmark tog så småningom sin examen i kemi och matematik i Chicago där hon mötte sin svenske man. Hon fick ett bra liv och bor sen många år i Stockholm.

Gloria Ray Karlmark och de andra i ”The Little Rock Nine” tilldelades USA:s kongress guldmedalj 1999, och prisades senare av Abraham Lincoln Presidential Library Foundation för sina insatser.

Som en av "The Little Rock Nine" har Gloria Ray Karlmark för evigt skrivit in sig i – inte bara USA:s utan – världens historieböcker. Händelsen blev ett av startskotten för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Hon tillhör liksom Rosa Parks och Martin Luther King de som kämpat för att stoppa segregationen och förtrycket av de svarta i USA.

