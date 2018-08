Förlust för Lyko trots ökad försäljning – leveranstider har underskattats

Under tisdagen lämnade Lyko sin delårsrapport för det andra kvartalet i år. Aktiemarknaden uppskattade inte siffrorna från företaget utan aktiekursen sjönk med två procent under två timmars handel på tisdagsförmiddagen.

Lyko arbetar hårt för att öka sin försäljning och delårsrapporten visar resultat i den riktningen. Under april till juni i år var för försäljningen på 216 miljoner kronor, en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period 2017.

Det är e-handeln som går bra för Lyko. Under det andra kvartalet steg online-försäljningen med 47 procent till 132 miljoner kronor. Samtidigt backade försäljningen i de fysiska butikerna. Förra året hade bolaget hade en butiksförsäljning på 88 miljoner kronor under april till juni. I år hade det gått ned till 83 miljoner.

Vd:n Joanna Hummel förklarar i delårsrapporten vad som har hänt inom "Retail", detaljhandeln:

"Inom segment Retail har en omfattande sortimentsvridning genomförts där vi optimerat och förnyat sortimentet samt gett utrymme för tillväxtkategorierna professionell hudvård och smink. I samband med detta har ytor frigjorts i väntan på uppdaterat sortiment där leveranstiden från vissa leverantörer underskattats, vilket bland annat förklarar försäljningsminskningen och det lägre resultatet. Inför hösten står dock samtliga butiker med ett fullt uppdaterat sortiment", skriver hon.

Området har även fått en ny försäljningschef - Erica Wredberg, meddelar bolaget.

Trots att den totala försäljningen fortsatte att stiga under det andra kvartalet visade bolaget för första gången på flera år ett negativt rörelseresultat, enligt måttet EBITDA, -5,4 miljoner kronor.

Vd Joanna Hummel förklarar bolagets resultat med marknadsföringsinsatser under kvartalet.

"Ett nytt uppmärksammat kommunikationskoncept har under våren rullats ut brett i media med en tydlig målbild om att öka varumärkeskännedomen med 25 procent under 2018. Det är en investering som redan resulterat i ökad andel direkttrafik, vilket i förlängningen innebär potentiellt ökad lönsamhet. Utan denna varumärkessatsning hade vårt EBITDA-resultat under första halvåret varit i nivå med samma period föregående år. Vi kommer nu utvärdera de initialt positiva effekterna av satsningen och under andra halvåret kommer marknadsföringskostnaderna bli betydligt lägre", skriver hon.

Lyko har ökat antalet anställda från 250 personer i juni 2017 till 295 personer i juni i år. De flesta arbetar i Sverige.