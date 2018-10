Tredubbling av antidepressiva läkemedel till barn i Dalarna: "Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande problem"

– Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande problem, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

En ökning med 21 procent har kunnat konstaterats under det senaste decenniet när det gäller antalet personer per tusen invånare i Sverige som fått antidepressiva utskrivet någon gång under ett år.

Procentuellt sett är ökningen störst bland barn visat Sirens genomgång av Socialstyrelsens senaste siffror.

Där framgår att:

• Andelen patienter i ålderskategorierna 4-9 år och 10-14 år har tredubblats på tio år.

• Barn under 10 år får sällan antidepressiva, men antalet ökar, 431 stycken under 2017 är 300 fler än för tio år sedan.

• I gruppen 10-14-åringar syns ökningen på ett mer säkerställt vis: Från 1 700 patienter till drygt 5 200 på tio år.

– Vi vet att ökningen sker inom hela ungdomsgruppen, vilket talar för att orsaker kan finnas i miljöer där de flesta unga vistas, säger Peter Salmi till Nyhetsbyrån Siren.

Även i Dalarna syns en tydlig ökning.

2007 fick 66 barn upp till 14 år antidepressiva läkemedel.

En markant ökning inträffade 2015 då siffran steg till 161 och 2017 var det totala antalet 212.

En förklaring kan vara att barn och unga i allt större utsträckning lider av psykisk ohälsa.

– Andelen som får antidepressiva efter till exempel en depression har inte ökat. Det är inte så att man är generösare med förskrivningen, säger Peter Salmi.

Han säger till Siren att han inte tror att den trenden är lika tydlig gällande psykisk ohälsa som gällande exempelvis adhd-diagnoser.

– När det gäller ångest och depressioner hos unga tror vi att det skett en faktiskt ökning, menar Peter Salmi.