Treåriga Eddie fick leukemi – Nu ordnar familjen yoga mot cancer: ”Fler barn borde slippa drabbas”

När sonen Eddie var tre år drabbades han av leukemi. Sedan dess har Tove Söderberg och hennes familj ansvarat för fem arrangemang i Säter till förmån för Barncancerfondens forskning.

Totalt har de fått ihop mellan 160 000 och 170 000 kronor.

– Det är inte svårt att få folk att göra något för en god sak. Det svåra är att nå ut, säger hon.

Tidigare arrangemang hette Walk of Hope och Spin of Hope. Nu blir det Yoga of Hope, som arrangeras för andra gången i Sverige och för första gången i Säter.

– Det är gymmet Actic som har ordnat tre pass nu på lördag, den 17 november, berättar Tove.

För att delta anmäler man sig via Barncancerfondens hemsida eller på evenemanget Yoga of Hope på Facebook.

– Det kostar minst 150 kronor och finns totalt 45 platser, säger Tove.

Ska du själv vara med och yoga?

– Nej, tyvärr ska jag på dop och det är lite synd för jag har aldrig provat på yoga.

Tove planerar att fortsätta samla in pengar till forskningen även efter lördagens arrangemang.

Jag vill att de ska kunna fortsätta att forska för att hitta ett botemedel mot den här hemska sjukdomen eller iallafall bättre behandlingar.

– Som det är nu är det väldigt tuffa och långa behandlingar för barn.

Hur mår din son idag?

– Han slutade med behandlingar för ett och ett halvt år sedan och mår jättebra. Han har börjat i förskoleklass, spelar innebandy, fotboll och hockey, säger Tove Söderberg.

Fotnot: Yoga of Hope arrangeras samma dag på många olika motionsanläggningar i hela världen.