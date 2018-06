Sänktes av Kennedy – 20 år senare är Ludvika FK nära botten: "Jobbigt att höra allt var bättre förr"

► VECKANS MATCH 7/6: Se Ludvika–Vansbro i Dalafyran

På 40-talet gjorde Ludvika FFI en säsong i allsvenskan. I början av 90-talet var storsatsande IFK Grängesberg ett lag för division 3, och 1998 spelade Ludvika FK i landets näst högsta serie.

För elva år sedan lockade division 3-derbyn mellan Ludvika och Smedjebacken över tusen åskådare.

Fotboll har sin givna plats Västerbergslagens historieskrivning, och sporten är en del av bygdens idrotts-DNA. Ändå tycks nästan inget finnas kvar av den 2018.

Rivaliteten har varit för stark under många herrans år. Det finns ingen tydlig hierarki.

– Martin Wik

På torsdag kväll tar bottenlaget Ludvika FK emot Vansbro AIK i veckans livesända division 4-match.

Häromåret granskade Sportens Martin Wik idrottens status och utveckling i Västerbergslagen i en uppmärksammad artikelserie. Det visade sig att det inte bara var fotbollen som hade tappat mark; Ludvika hörde till Sveriges sämsta idrottskommuner när det kom till lagsporter som fotboll, handboll, innebandy, bandy, speedway och ishockey.

I en nationell jämförelse kunde Dalarnas tredje största kommun (cirka 26 500 invånare) bara jämföras med Karlshamn, Ronneby och Nynäshamn när det kom till svaga prestationer i lagsportsammanhang. Kommuner som Lekeberg, Nordmaling, Norberg, Essunga, Dorotea, Sorsele och Bjurholm hade visserligen inte några lag på en högre nivå än Ludvika – men å andra sidan inte heller mer än 8 000 invånare.

Krönika: Ludvika har potential och underlag för att skapa något stort – synd att man inte gör det

Ludvika HF spelade i hockeytvåan 2016, och har åkt ned i trean sedan dess. Men allra mest frapperande är ändå fotbollens tillbakagång; klassiska IFK Grängesberg och IF Vulcanus är bottenlag i division 7, Östansbo finns med i toppen av sexan där färska Multikulturell IK är jumbo. Kometlaget Ludvika City är tabelltrea i division 5, medan division 4-nykomlingen Nyhammars IF är bäst i kommunen just nu med en sjätteplats. Anrika Ludvika FK är tia i samma serie – bara två poäng ifrån jumboplatsen.

Lyfter man blicken och låter synfältet inkludera hela Västerbergslagen är kanske Smedjebackens damer det största glädjeämnet. Ett mittenlag i division 2, förstärkta av Champions League-meriterade moldaviskor.

Det är så det ser ut i dag, folk pratar inte med varandra – de sitter stumma med sina förbannade mobiltelefoner.

– Lars-Åke Wallenstein

– Ett tråkigt svar på frågan varför fotbollen har backat så i Västerbergslagen är att det inte finns någon tillräckligt attraktiv klubb. Folk som inte kommer från Ludvika vill ogärna spela i Ludvika FK. Ungdomsspelare väljer då hellre att gå till Brages akademi än att spela a-lagsfotboll i LFK, säger Martin Wik.

– Rivaliteten har varit för stark under många herrans år. Det finns ingen tydlig hierarki. Är man talangfull kan man lika gärna spela i Nyhammar eller Smedjebacken, i stället för LFK.

Vad måste till för att bryta trenden?

– Fotbollen skulle må bra av om det fanns ett starkt LFK och möjligtvis ett hotande Smedjebackens FK. Då skulle det bli ett mer naturligt steg för talangfulla grängesbergare, säfsningar, nyhammarsgubbar och östansbolirare att gå till den bästa klubben i området.

Jag ringer upp en person som var med på den tiden då det inte var någon diskussion om vilket som var regionens bästa lag. Lars-Åke Wallenstein var ytterback den historiska 1998-upplagan av Ludvika FK. Den som svarade för klubbens hittills största framgång och tog sig upp i division 1, dåtidens näst högsta serie. Spårvägen, Gefle och Piteå var lagen att slå i nedflyttningsstriden, men LFK fick ge sig till slut efter förlusten mot Assyriska (3–4) på Hillängen i sista omgången.

I mitten på 40-talet hade visserligen ett Ludvikalag gjort en ettårig sejour i allsvenskan – men då under namnet FFI som 1975 slogs samman med IFK Ludvika och bildade Ludvika FK.

De flesta av spelarna satt och kollade på sina mobiler. Hade vi haft lagfest på 90-talet hade ingen hört den där tv:n.

– Lars-Åke Wallenstein

► Svärdsjö – byautmanaren i falufotbollen: "En blåslampa på stadslagen"

– Vi var ett kompisgäng på den tiden som hade vuxit upp tillsammans, gått i skolan tillsammans, ja, vi gjorde verkligen allt tillsammans. Man kom till Hillängen timmen innan träning, och hängde kvar en timme efteråt för att snacka med grabbarna. I dag får man vara glad om killarna ens är ombytta till dess att träningen startar, säger Wallenstein.

Det vilar ett romantiskt skimmer över Lars-Åkes minnesbilder från klubbens senaste storhetstid. "Det var bättre förr"-retoriken är påtaglig, men också helt sann när det kommer till fotboll i Ludvika kommun.

– Jag ska väl inte påstå att a-lagsspelarna inte umgås vid sidan av fotbollen nuförtiden. Men jag var på en avslutningsfest häromåret då vi såg en landskamp, och de flesta av spelarna satt och kollade på sina mobiler. Hade vi haft lagfest på 90-talet hade ingen hört den där tv:n. Men det är så det ser ut i dag, folk pratar inte med varandra – de sitter stumma med sina förbannade mobiltelefoner.

Den mobilberoende samtiden kan irritera Lars-Åke Wallenstein. Minnena från den historiska säsongen 1998 gör honom desto mer stolt.

– Det är synd att det bara blev ett år. Vissa spelare gick vidare till allsvenskan, som Mattias Östberg. Men för oss som bara fick testa på spel i eliten en säsong var det en speciell tid. Jag minns hur vi slog Sundsvall med 6–1 hemma och Assyriska borta med 4–0. Året därpå gick båda två upp i allsvenskan. Vi mötte Djurgården och spelade derbyn mot Brage. Det var nästan overkligt. Och så minns jag att Kennedy Bakirciuglo gjorde mål för Assyriska mot oss i sista omgången på Hillängen.

Trots det kompakta mörker som omger Ludvikafotbollen i dag tycker sig Wallenstein kunna skönja en ljusare framtid.

► 'Mr Vaik' räddade klubben, nobbade storlagen – och att ersätta Real Madrid-spelaren: "Såg Dalälven och längtade hem"

– Ett problem för oss är att de allra bästa ungdomarna saknar en utmaning i Ludvika bland sina jämnåriga lagkamrater. Vi har en mängd spelare som försvunnit till Brage och Dalkurd på senare år. De kan gå dit redan i årskurs nio, och så bråttom kan det inte vara. Vi måste kunna behålla dem längre i Ludvikafotbollen.

Tillsammans med Sebastian Gustavsson tränar Lars-Åke Wallenstein LFK:s lovande P17-lag.

– Det finns en framtid för Ludvika FK, absolut. Vi har fyra, fem riktigt duktiga killar i P17-laget som redan nu skulle vara redo för seniorerna. Kan a-laget bara klara sig kvar i fyran i år så blir våra juniorer ett jäkla tillskott nästa säsong.

Några av LFK:s framtidsnamn kommer att vara med i uppvisningsmatchen mellan Nyhammars IF och allsvenska IFK Göteborg på Åvallen den 11 juni. Nyhammar kommer att förstärkas av spelare från LFK, Brage och Säter i en match som Lars-Åke Wallenstein är med och arrangerar.

2016 mötte regerande svenska mästarna IFK Norrköping Gefle IF på Hillängen. På läktaren satt bland andra Holger Nyman, allsvensk spelare för såväl Ludvika FFI som IFK Norrköping på 40-talet.

Den dagen vi har lika många ungdomsspelare i föreningen som 1998 kan vi snacka om att a-laget ska vara i division 3 eller 2.

– Alexander Elzén

► Klubbcirkus, stök och studsmattastöld – nu har 'Linken' hittat rätt

– Senare den säsongen skickade IFK Norrköping en matchtröja till Holger från kvalet till Champions League. Att kunna återförena en 91-åring med sitt gamla lag var bland det största jag har varit med om under de här matcherna. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det, säger Lars-Åke Wallenstein.

Jag tar bilen från Falun till Ludvika. Residensstaden har också sett sin fotboll förfalla det senaste decenniet efter experimentet med Falu FK, men har åtminstone Slätta SK i toppen av division 3 den här säsongen.

Å andra sidan är Falu kommun dubbelt så stor som Ludvika, där det talas om affärsdöden efter konkurser för bland annat en sportaffär och en klädbutik i vintras. I början av nästa år stänger dessutom varuhusjätten Åhléns sin butik i staden. Jag tänker på Lars-Åke Wallensteins ord om att det "inte ens finns ett diskotek för ungdomar att gå till längre" och att "stan är stendöd" när jag rullar in i Ludvika, förbi en bensinmack och kör vidare österut. Om till och med Dalarnas tredje största kommun drabbas av butiksdöd och inte bedöms som köpstarkt nog för att behålla ett Åhléns-varuhus – vad kan man då kräv a av dess fotbollslag?

På Hillängen står Sebastian Gustavsson och Alexander Elzén och hälsar på alla spelare som kommer till träningen. A-laget och P17-kullen tränar parallellt, och att hälsa på varandra ska skapa positiva beteenden.

– Det blir ett sätt att svetsa samman gruppen. Ett steg dit kan vara att vi hälsar på varandra när vi kommer till träning, gör vi mål så ska alla vara med och fira och så kan vi ordna aktivitetsdagar för laget. Förr samlades man långt innan träning här, joggade sju kilometer till grusplanen och joggade tillbaka efteråt. Allt vi gjorde tillsammans skapade en homogen grupp som jag tror är väldigt underskattat i dag, säger Sebastian Gustavsson.

Det finns ett grundmurat fotbollsintresse i regionen. Men jag vet inte, det är nästan som att folk inte tar division fyra på allvar.

– Sebastian Gustavsson

► De tar plats i Månadens lag i Dalafyran: "Mittfältaren är ett supervapen"

Alexander Elzén hade Sebastian Gustavsson vid sin sida i a-laget när division 4-säsongen kickade i gång. Men när P17-laget saknade ledare bestämde sig Gustavsson för att ta klivet ned till ungdomarna, eftersom att det var "bäst för klubben" att få behålla de lovande talangerna i LFK.

– Samhället förändras, och vi människor med det. Alla är uppkopplade i dag och vi ser konsekvenserna av det i våra beteenden, människor har färre sociala relationer nu än tidigare fast de kan ha tusen "vänner" på Facebook, säger Alexander Elzén.

– I dag har också de flesta, inte alla, ungdomar det ganska gott ställt ekonomiskt. Tillvaron ter sig ganska enkel för dem, och att då gå ut på plan i fotboll eller ishockey och kämpa för att utvecklas blir jobbigt. De behöver ju inte det, och därför tror jag att det finns färre spelare i dag jämfört med för tjugo år sedan.

Efter att Ludvika FK åkt ur division 1 1998 degraderades laget ur tvåan året därpå som en följd av serieomläggningen inför bildandet av Superettan år 2000. Därefter började LFK:s decennielånga jojoresa mellan tvåan och trean, för att från 2009 och framåt mest handla om en hissresa från fyran till trean och tillbaka. På senare år har den där divisionshissen blivit baktung för ett Ludvika som bara blev nia i fjol och som är inblandat i bottenstriden i årets Dalafyra.

► Månadens spelare i Dalafyran – två år efter benbrottet: "Aldrig varit bättre tränad"

Sebastian Gustavsson minns tillbaka på resan, och ser att det finns potential i klubben för att kunna börja blicka uppåt igen.

– LFK har haft oturen rent geografiskt att hamna i västra Svealandstrean, som är en mycket tuffare serie jämfört med södra Norrlandstrean. Det går inte att springa sönder lag från Örebro och Västmanland på klassiskt Dalafyran-manér, säger Gustavsson.

– 2007 fick vi dispens att spela i Norrlandstrean för att få derbyn mot Smedjebacken. Vi hade över tusen åskådare på hemmaderbyt, och det om något visar att det finns ett grundmurat fotbollsintresse i regionen. Men jag vet inte, det är nästan som att folk inte tar division fyra på allvar.

– Fast återväxten bland spelare i de yngre leden tycker jag i varje fall börjar se bättre ut efter några års tillbakagång, och det är alltid något. Man måste börja någonstans.

Från att ha lockat 256 åskådare i snitt i division 3 2007 hade LFK en snittpublik om 71 personer i fjol.

TV: LFK-tränaren om hur nivån i Västerbergslagen ska höjas: "Jobba över föreningsgränserna"

Alexander Elzén vet att vägen är lång innan Ludvika FK kan bli verkligt relevant för stadens idrottspublik igen.

– Valmöjligheterna är så stora för ungarna i dag att vi måste ha en bra verksamhet om vi ska få dem att stanna kvar inom fotbollen. Det är vad allt handlar om. Spelarna ska känna att de utmanas och utvecklas, och att de inte ska behöva gå till någon Borlängeklubb i ung ålder och sitta bort stora delar av livet på en buss, säger Elzén som ändå är hoppfull inför framtiden.

– Jag tycker ändå att det ser bättre ut i föreningen när det gäller ungdomsspelare och ledare. Det finns ett stort brinn för LFK i bygden, och Ludvika är ju trots allt en fotbollsstad.

Att leva med förväntningar skapat av fornstora framgångar och det nostalgiska skimmer de för med sig är långtifrån en optimal miljö för dagens LFK:are, menar tränarduon.

Han har alla element för att bli riktigt bra.

– Sebastian Gustavsson om Daniel Eriksson

– Att hela tiden höra gnället om att allt var bättre förr är inte så stimulerande för dagens spelare. Det kan säkert vara jobbigt för dem, säger Sebastian Gustavsson.

– Den dagen vi har lika många ungdomsspelare i föreningen som 1998 kan vi snacka om att a-laget ska vara i division 3 eller 2. På den tiden hade man väl i stort sett två lag per åldersklass, i dag har vi nog knappt ens hälften så många spelare som då – och därför känns inte jämförelsen relevant, säger Alexander Elzén.

Träningen ska snart börja. Anna Fredriksson sköter uppvärmningen för den stukade, unga LFK-truppen som har tre matcher i rad utan seger bakom sig.

Jag sneddar över Hillängens naturgräs till konstgräsplanen bakom ishallen för att få en skymt av klubbens framtid.

► Dalafyran först i nytt projekt – med tränarkommentarer i robottexterna: "Mer kött och blod"

Vid sidlinjen står Jenny Andersson och myser över det faktum att P17-laget kommit till genom ett samarbete med Östansbo IS. Andersson är starkt engagerad i LFK:s ungdomsverksamhet och vet att samverkan är vägen framåt för att utveckla fotbollen i Västerbergslagen.

LFK:s 17-åringar spelar i en regional serie mot Västeråslag, Karlslund, Kumla och Eskilstuna. Laget är näst sist, men förlusterna har varit knappa och spelmässigt står de sig bra i den tuffa serien.

Daniel Eriksson, född 2002, toppar skytteligan med fem mål sex matcher. Ett framtidsnamn Ludvikafotbollen skriker efter.

– Han har alla element för att bli riktigt bra. Daniel och några av hans lagkamrater kommer att kunna ta klivet upp i a-laget snart, när de känner att de är redo. Kanske nästa år, säger Sebastian Gustavsson.

Dagen efter intervjun förlorar LFK:s a-lag borta mot Avesta med 4–0. Fjärde raka matchen utan seger.

Kanske behövs juniorer som Daniel Eriksson i laget redan nu.