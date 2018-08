Det behövs fler poliser på CCW: "Jag tror alla tycker att något måste göras"

Större polisnärvaro under Classic Car Week krävs för att minska problemen under arrangemanget. Kommunalråd Annette Riesbeck (C) och oppositionsråd Jan Dahlquist (S) har samma uppfattning när de kommenterar Ulla Gudmundsons brev.

– Det här är inga nya problem men i år har fler personer än vanligt har hört av sig med synpunkter, säger Annette Riesbeck.