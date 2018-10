Pontus gav ut bok om den brittiska popvågen i Sverige

För inte länge sedan trycktes boken "British Beat In Sweden".

Därmed var ett drygt 20-årig arbete avslutat och därmed kunde Pontus von Tell, en av författarna bakom boken, pusta ut.

– 20 års arbete har nått sitt mål, förklarar Pontus som är stor samlare av 60-talsmusik och med rötter i Vikmanshyttan.

Inte många svenskar har den inblick i det brittiska musiklivet från 1960- och 70-tal som Pontus von Tell har. Under 70-talet bodde han periodvis i London där han också gav ut en musiktidning, Rock & Beat Tranquilizer, vilken öppnade många dörrar vad gäller möten och intervjuer med dåtidens artister.

– Det var under den tiden som mitt intresse för brittisk 60-talsmusik väcktes och i London blev det förutom många intervjuer också en hel del spring i skivbutiker, förklarar Pontus som tillsammans med Leif Aulin är författare till boken "British Beat In Sweden" (Premium Publishing, reds anm).

I boken kopplar de ett rejält nacksving på samtliga skivor med brittiska band utgivna speciellt för den svenska marknaden, oftast då tryckta i Sverige, Norge eller Danmark.

I bokens finns i princip allt om dessa skivor, varav många i dag rariteter, samlade. Leif Aulin är den som ligger bakom en minst sagt imponerande diskografi, medan Pontus von Tell är den som satte tänderna i uppgiften att skriva biografier om de olika artisterna i boken.

– Det ligger omkring 20 års arbete och research bakom boken. Från början hade vi även tänkt oss att ha med samtliga turnéer och spelningar brittiska artister gjorde i Sverige då, men insåg snabbt att det skulle bli ett nästan omöjligt jobb så vi höll oss till enbart skivutgivningen, berättar Pontus som tidigare också gett ut "Stora Beatboken - Brittisk rock & pop i Sverige 1954-1969" och definitivt har örnkoll på ämnet.

– Under 60-talet fanns det oerhört många band i England. För varje brittiskt band på 10 i Topp fanns säkert 200 till som vi i Sverige aldrig hört talas om vare sig då eller senare. Bara i Liverpool fanns över 1000 band.

Pontus nämner upp grupper och skivor som för de flesta framstår som udda och obskyra, som t ex The Projection.

– Ett ganska okänt band som aldrig gav ut en skiva i hemlandet, i Sverige Tyskland och Spanien däremot och dessa har ju lite raritetsstatus i dag.

Vad som är en raritet skivmässigt avgörs sällan av det musikaliska, utan i princip uteslutande på tillgång och efterfrågan på en viss skiva.

– En och samma skiva kan exempelvis ha olika omslag och i vissa fall har det till och med skett feltryck så fel grupp hamnat på omslaget. Ju färre exemplar en skiva pressats i ju dyrare är den oftast, förklarar Pontus som själv har en skivsamling på runt 3000 singlar eller ep samt cirka 1000 lp, framför allt då med plattor från 60-talets beatperiod.

Boken vänder sig givetvis i första hand till "vinylnördar" av samma skrot och korn som Pontus själv. Eftersom den är skriven på engelska riktar den sig också till en global marknad.

– Att skriva boken på svenska vore att begränsa läskretsen för mycket. Samlare av brittisk musik finns över hela världen så tänkbara köpare och läsare finns det i alla fall gott om.

Pontus von Tell har numera bytt London mot Stockholm, men rötterna har han i Dalarna och Vikmanshyttan.

– Pappa var ingenjör på bruket i Vikmanshyttan där jag är född. Vi bodde där några år innan vi flyttade vidare och hamnade i såväl Sandviken som Fagersta. Men är man född i Dalarna så är man, och även om det är rumpmas man kalls i trakterna av Vikmanshyttan så är jag stolt över det, skrattar han.

Även om Vikmanshyttan finns i Pontus hjärta så bultar där också en anglofil av stora mått.

– För mig är det brittiska 60-talet "Top of the line" på många sätt, från musiken och filmerna till tv-program och humorn.

Givetvis är hans egen personliga favoritgrupp också brittisk.

– The Uglys, som dock aldrig gav ut några skivor i Sverige, var en mycket underskattad grupp som enligt mig slår Beatles som textförfattare. Dom spelade in totalt sex singlar varav fem gavs ut. Kanske var The Uglys en smula för avancerade för att slå igenom stort och det är lite synd.