Polisen vill ha mer resurser för att utreda mordbränder i Västerdalarna: "Förstår att folk tycker detta är obehagligt"

Polisens resurser är begränsade till att det är en polis som sköter utredningarna av de 35 bränder i Västerdalarna, som det inte finns någon naturlig förklaring till. Det handlar om markbränder, bränder i fordon, mindre byggnader och ett otal markbränder.

Det hela började med en brand i en husvagn som stod parkerad på fiskeplatsen i Vemforsen, mellan Yttermalung och Lugnet. Den hade stått på platsen sedan hösten 2017 och den brann den 20 maj. Efter det rullade det på med otaliga markbränder som bara alla tänkbara indikationer på att vara anlagda. Bland annat en mot Öje, där det brann på fyra platser samtidigt med några hundra meters mellanrum och cirka fem meter från vägen.

Ytterligare husvagnar och bilar har brunnit under sommaren och ofta har det varit flera i stort sett under samma tid och i närheten av varandra. Under augusti började bränderna ändra karaktär, det var ofta mindre byggnader på ödsliga platser som började brinna och ofta mitt på dagen. Eller i varje fall i dagsljus, inte så ofta efter mörkrets inbrott.

Bränderna är begränsade till ett geografiskt område, från Nås i Vansbro kommun och upp till Vallerås i Malung-Sälens kommun. Men även upp mot Mora i höjd med Johannesholm och ner mot Värmland.

Polisen har fått in mycket tips om iakttagelser, fordon och personer, allt som hänt i området i samband med händelserna. Men vill ha in mer för att kunna få stopp på bränderna.

– Vi skulle gärna vilja sätta in mer resurser i detta, men vi har inte fått loss fler och beskedet är att vi måste jobba med de utredningar som vi håller på med, där vi har människor häktade i första hand, säger Mikael Hellberg.

Han poängterar att det nu handlar om ett grovt brott den som anlagt bränderna är misstänkt för, eftersom det brunnit i hus, handlar det om mordbrand.

– Jag förstår att folk tycker detta är obehagligt och samtidigt skapar det en oro för vad som händer nästa gång, konstaterar Mikael Hellberg.

Polisen har i dag ingen som anses som skäligen misstänkt för bränderna och det är för dagen inte aktuellt med något gripande. Däremot uppger Mikael Hellberg att de har misstänkta som de är extra intresserade av. Men för att kunna gå vidare i utredningen behöver de få mer material från allmänheten.

Det kan handla om saker som man inte direkt sätter i samband med händelserna, men som i förlängningen kan bli avgörande information.

– Vi har självklart fått tips, bland annat om fordon, men vi vill inte att allmänheten ska låsa sig vid ett speciellt märke på fordon, eller färg, dels för att det kan vara fler gärningsmän eller kvinnor, dels kan den eller de ha tillgång till flera helt olika fordon, klarlägger Hellberg.

Sammantaget hoppas han att det avsätts mer resurser på detta och det så fort som möjligt.

– Vi vill självklart få stopp på detta så fort som möjligt, summerar Mikael Hellberg.