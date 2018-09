Omstartande Tärnlund ska etablera Malung i Hockeyettan: "Jag var inte direkt glödhet på marknaden efter Sundsvallstiden"

Göran Tärnlund, 47, har varit huvudtränare för Mora IK:s J20-lag och assisterande tränare för A-laget. En kort stund i dåvarande elitserien 2008, och sedan under fyra säsonger i Hockeyallsvenskan.

Därefter följde ett par säsonger i Luleås ungdomsorganisation som tränare för klubbens J20-lag.

– Jag trivdes bra i Luleå och hade kunnat tänka mig att flytta dit om familjen hade känt för att bosätta sig där. Jag gillade proffsigheten och Luleås tydlighet med vart man ville komma med junior- och ungdomsverksamheten. Samtidigt var det väldigt långt hem till Mora med två barn som var i femårsåldern då, säger Göran Tärnlund.

Till säsongen 2014-15 flyttade så Tärnlund 50 mil söderut, och hade då knappa trettio hem till hustrun Kia samt barnen Olivia och Karl.

Som huvudtränare för Sundsvall ledde han laget från division 1 till Hockeyallsvenskan under sin första säsong. Men säsongen därpå var smekmånaden i Medelpad över för Göran Tärnlund.

Jag är rätt prestigelös som person. Jag har inget behov att att synas och höras och stå i centrum.

Sundsvall slutade sist i allsvenskan och hamnade i kvalserien. Mitt i säsongen petades dessutom Tärnlund från sin roll som huvudtränare, och fick kliva tillbaka till en assisterande roll när Leif Strömberg anställdes i januari. Rockaden fick inte önskad effekt. Sundsvall åkte ur serien, och ett år senare valde föreningen att lägga ned sitt A-lag.

– Branschen är ju sån, vi låg där vi låg i tabellen och då är det inte ovanligt att tränaren ryker. Men jag hade inga problem med att stanna kvar, "Leffe" ville ha mig med och jag är rätt prestigelös som person. Jag har inget behov att att synas och höras och stå i centrum.

Efter Sundsvallsåren hamnade så Göran Tärnlund i den mediala periferin, som chef för ishockeyskolan i Furudal – en av Europas största.

– De hörde av sig från Furudal med bara en månad kvar till start. Men det gick bra och jag hade ett par fina år där innan jag kände suget efter att träna ett lag igen.

Därför sitter nu Göran Tärnlund i ett litet tränarrum i Malungs ishall. A-truppen genomför ett fyspass ute på parkeringen medan intervjun pågår, och strax ska han leda kvällens ispass.

– Jag var ju inte direkt glödhet på marknaden efter tiden i Sundsvall. Men så hörde Malung av sig och vi gjorde klart tidigt i våras. Det kändes bra, även om det har hört av sig andra division 1-klubbar och lag i SDHL sen dess, säger Göran Tärnlund.

Vi kommer inte att spela någon raggarhockey och bara dumpa puck.

Malungs IF har stolta anor från en tioårsperiod på 70- och 80-talen då laget spelade i dåtidens Hockeyetta, som på den tiden var landets näst högsta serie. Men MIF har inte spelat division 1-hockey på 32 år, och Göran Tärnlund ska försöka rädda kontraktet åt en nykomling som blev trea i den västra kvalserien i våras – och som tog klivet upp från division 2 tack vare vakansen som uppstod då Valbo HC drog sig ur östra Hockeyettan på grund av klubbens ansträngda ekonomi.

– Vi har en utmaning framför oss. Den lär kanske bli tuff, men jag känner att vi är så väl förberedda vi kan bli. Malung är ett lag som är vana att vinna stort i division två och har en bra offensiv, så vi har fokuserat mycket på defensiven under försäsongen. Vi har inte råd att släppa in fem-sex mål i matcherna i år, och vi lär förmodligen inte göra sex-sju per match heller, säger Göran Tärnlund som vill se ett spelande Malung i vinter.

– Vi kommer inte att spela någon raggarhockey och bara dumpa puck. Jag vill att vi ska lira och ha mycket puck, det kommer jag alltid att förespråka. Sen har jag ingen jättekoll på resten av lagen i serien, men jag kan se oss som ett mittenlag. Ska vi nå topp fem ska vi ha lite tur, men vi ska undvika att behöva kvala oss kvar i serien.

Bärande spelare i poängkungen Jonas Kapla, 31, samt hemvändarna Patrick Eriksson, 28, och Emil Ax, 25, får Göran Tärnlund att se fram emot vintern med tillförsikt.

– Såna killar betyder jättemycket. De tror sig inte vara några superstars, utan vill hjälpa de yngre spelarna och dela med sig av sina erfarenheter. Sen är de inte lastgamla heller.

Vid sidan av sin tränarroll arbetar Göran Tärnlund på ishockeygymnasiet i Malung, kallat Malung-Sälen Hockeyacademy. Över tid hoppas han att juniorspelare på gymnasienivå ska kunna slussas in i A-laget i klubbens strävan efter att etablera sig i division 1.

Jag kan tänka mig att det är många som har åsikter på byn om tränarbytet. Men, vad ska jag säga? Jag fick erbjudandet och tog jobbet. Så fungerar hockeyvärlden, den är föränderlig.

– Vi har redan spelare som kommit från hockeyprogrammet. Det har bara funnits i fyra år, så det kommer att bli bättre över tid. David Norgren, 18, har gått där, och Leo Böris, 16, går där nu, säger Tärnlund.

– Jag vill vara med och göra den här resan med Malung. Satsningen på hockeygymnasiet känns helhjärtad och helt rätt när vi vill etablera oss i Ettan under sansade former. Vi ska inte strö pengar omkring oss för att locka spelare, utan försöka vara självförsörjande så långt det är möjligt.

I Malung finns alla förutsättningar för att lyckas, menar Göran Tärnlund.

– Vi har andra gymnasielinjer med riksintag här på skolan, som alpint, snowboard och allt vad det här. Det gör att vi har tillgång till riktigt bra faciliteter, gym och träningsmöjligheter som de flesta SHL-lag skulle vara avundsjuka på.

Göran Tärnlunds föregångare Ulf Skoglund, 59, ledde Malung under fyra säsonger. Tränarlegendaren var med i uppstarten av gymnasieskolans ishockeyprofil, och förde laget från division 3 till ettan. När den i spelartruppen populäre Skoglund inte fick förlängt kontrakt efter vårens succé höjde såväl supportrar som spelare på ögonbrynen.

Göran Tärnlund har stora tränarskor att fylla.

– Jag kan tänka mig att det är många som har åsikter på byn om tränarbytet. Men, vad ska jag säga? Jag fick erbjudandet och tog jobbet. Så fungerar hockeyvärlden, den är föränderlig.

Göran Tärnlund är i Malung för att stanna. Frågan är hur länge – varken han eller styrelsen ser något slutdatum.

– Vi får väl se hur det går och hur länge de vill ha mig kvar. Men jag har faktiskt ett tillsvidarekontrakt. Det är nog rätt ovanligt i hockeyvärlden.