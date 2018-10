Niklas Strömstedt inför julshowerna i Dalarna: "Julmusik kan bli lite väl sockrigt"

"Ett ljus i mörkret" hette julshowen som Niklas Strömstedt med band genomförde förra vintern på Grand Hotel i Stockholm. Denna vinter tar han med sig bandet och tar showen på turné runt om i landet.

- Jag hade aldrig gjort någon egen julshow förut och det var så kul när vi gjorde den förra året. Så nu när vi redan har en julshow så kan vi förlänga den en kvart och åka på turné med den. Det var ganska länge sedan jag gjorde en egen turné i Sverige dessutom, säger Niklas.

Totalt handlar det om tjugo stopp, från Ystad i söder till Östersund i norr. I Dalarna handlar det om dubbla spelningar: Högfjällshotellet i Sälen den 1 december och Kulturhuset tio14 i Falun den 2 december.

Orter han har minnen ifrån tidigare.

- Jag kommer ihåg att man på gymnasiet fick på en intensiv studievecka och då bodde jag i Falun på regementet. Sen minns jag att jag hade en turnépremiär med Ulf Lundell i början av 1980-talet. Sedan har jag varit i Sälen massvis med gånger och spelat men också åkt skidor privat.

Senaste Dalaminnet är från i somras då han gjorde tre spelningar på raken tillsammans med GES i Dalhalla utanför Rättvik och hela gänget bosatte sig i Tällberg i nästan en vecka. Det var dock inte tal om att ta det lugnt efter den omfattande sommarturnén med trion.

- Men jag har tagit det lite lugnt nu. Det blir lugnt nästa år, då ska jag inte ut och spela, bara skriva. Så det var inte utmattande att vara på sommarturné, bara roligt.

Julmusik är en speciell genre där alla har sina särskilda favoriter kopplad till minnen eller platser. Niklas gillar särskilt Phil Spectors julalbum, de klassiska jullåtarna som "Have yourself a merry little christmas" och "White christmas" samt de svenska julpsalmerna.

- Julmusik kan dock bli, i för stora doser och man spelar för mycket av samma sort, lite väl sockrigt. För mycket klenäter och för lite sill, man måste balansera det där, menar han.

Niklas själv står ju bakom en av svensk musiks allra klassiska jullåtar "Tänd ett ljus" med Triad. När han medverkade i "Så mycket bättre" fick artisten Miriam Bryant en chock när hon fick reda på att han var en låtskrivarna: "Den låten är ju som Sankta Lucia typ" utbrast hon i programmet.

En vanlig reaktion, enligt Niklas.

- Ja, det är ju inte så konstigt. Den har genom åren blivit en låt som många lär sig redan på dagis, de sjunger den i sina luciatåg och många tror att den har funnits i alla tider. Så det är ju en helt adekvat tanke, men det blev roligt när det gick upp för henne när vi spelade in "Så mycket bättre".

Hur brukar du fira jul?

- Det är lite olika, det finns jular när vi åkt iväg ibland. Men det viktiga med julen är att dela den med de man tycker allra mest om och de man inte har tid att träffa resten av året. Det är ju det som är hela grejen med jul, att slippa stressen av att vara på en massa olika ställen, om man har den möjligheten.

