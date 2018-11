Mellogolvet snart fixat efter vd:ns vädjan – ”Hela bygden gör en vinst”

När Leksands IF tackade ja till Melodifestivalen fanns det en dyster baksida. Föreningen tog en stor ekonomisk risk eftersom den saknade ett fungerande golv att lägga på isen.

Historien visade att hockeyföreningen gick back på de event som arrangerades i arenan och tillförordnad vd Magnus Proos var ytterst tveksam till att investera i ett nytt golv. Han skickade en passning till alla företag i bygden, till de som tjänar på att det arrangeras konserter och evenemang i Tegera arena.

I september sa han:

– Vi har inte råd med det här egentligen. Att vi själva drar lasset i kommunen för evenemang sedan inte tjänar pengar, det känns inte bra. Andra tjänar stora pengar på att vi ordnar ett evenemang – men vi tar en förlust.

Nu berättar han att det i princip är helt klart att föreningen köper in ett nytt arenagolv tack vara lokala sponsorer som ska ställa upp.

– Inom några dagar väntar vi svar av sponsorer som ska göra det möjligt att beställa ett golv, det är till 90 procent klart att det blir ett nytt golv. Leksands kommun och Leksands IF utan golv är inte bra, förklarar Magnus Proos.

Ett nytt arenagolv kostar 2,45 miljoner kronor vilket hade varit en omöjlig investering för hockeyföreningen. Klubben lever under sparkrav efter att de tappat sex miljoner kronor som de fick första året utanför SHL.

Ett alternativ hade varit att hyra ett golv något som vd:n vill undvika. Han förklarar att med ett eget golv finns stora möjligheter att arrangera event dagtid och sedan spela hockey på kvällen. Magnus Proos berättar att de moderna arenagolven läggs ut och tas bort på en fjärdedel av tiden mot de gamla.

– Vi måste köpa ett golv, det är för kommunens bästa och om kan vi arrangera tre konserter på en vinter är det bra för hela Dalarna, menar han.

Föreningen har redan bokat två evenemang nästa höst som kräver ett golv. Mia Skäringer kommer med sin show "Avig Maria - no more fucks to give" och Clas Ohlson ska arrangera ett stort event.

– Hela bygden gör en vinst på ett golvköp och Leksands IF gör en långsiktig vinst när bygden gör vinst, säger Magnus Proos.

Ishockeylaget har gjort sin bästa säsongstart på fyra år och Magnus Proos förklara att för att budgeten ska gå ihop krävs det att laget tar sig till kvalserien och helst topp fem för att få fler hemmamatcher.

– Jag är jättenöjd, det går helt enligt plan och förväntningar.