Maximillians Idolresa är över

Vid 22.45 på fredagskvällen tog Maximillian Bergstrands Idolresa slut.

Hans version av Beatles "You 've got hide your love away" tog honom inte vidare.

Men han tog beskedet som en man med solglasögon och hatt.

– Nu är det tillbaka till skrivbordet, sa han i direktsändning.

Och på programledarens Pär Lernströms fråga om vad Idol har betytt för honom svarade Maximillian Bergstrand:

– Det har varit rock 'n' roll. Det har varit mycket.

Sedan tillade han:

– Jag har bara fått bekräftat att det är det här jag vill göra. Det här är definitivt inte slutet. Jag är seg, jag är dalmas.