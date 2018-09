Tusentals besökare när Sveriges bästa countrymusiker samlas i Sälen: "En bra grej"

2006 var första året som man anordnade country-SM och det skedde på samma ställe som det gjort sedan dess: Högfjällshotellet i Sälen.

- Vi hade ett samarbete som hette Svenska countryfestivaler och av en händelse fick vi kontakt med "Högis" som tände på idén. Vi ville få möjlighet att få ut countrymusiken och de tyckte att det var ett bra sätt att förlänga säsongen. Det har det också gjort, säger Tommy Löfgren som är en av de som står bakom country-SM.

Grunden är att artister och band som valts ut av en nomineringsjury tävlar i fyra kategorier: Pure country, Pop/Rock Country, Bluegrass och Rockabilly (Falubaserade Martin Riverfield and the Wheels of Fortune har chans att vinna i kategorin Pure Country). Förhoppningen är att både de nominerade och vinnarna ska sin medverkan som en kvalitetsstämpel de kan skylta med till arrangörer.

- Det betyder väldigt mycket för som vinner, de får mycket mer jobb. Countrymusik är en ganska smal genre i Sverige och det är ont om speltillfällen. Om de ringer en arrangör så undrar de om bandet är bra, säger man då att man varit med på country-SM så bokas man direkt.

Men kan man tävla i musik verkligen?

- Därom tvista de lärde! Det beror på vad syftet är. Det är jättesvårt att säga att den ena artisten är bättre än den andra, det är små detaljer som avgör det. Det är inte bara musiken som avgör utan också hur den framförs, klädsel och scennärvaro.

Men även om själva mästerskapet är grunden till country-SM så består också hela helgen av en rad uppträdanden och kringarrangemang. Bland annat John Lindberg Trio och amerikanska Pam Mcbeth uppträder medan det till exempel pågår linedance, marknad och tatueringsstudio.

- Vi har inte ändrat på speciellt mycket genom åren. Vi brukar ha runt 2 500 till 3 000 besökare på tre dagar. Det är en blandning av de som bor på hotell och i stugorna med lokalbefolkning från Sälen och Malung. Så det är en bra grej för som bor här också eftersom det inte händer så mycket här på höstarna. Tanken är att man som gäst ska känna att man nästan har svårt att hinna med allt, säger arrangören Tommy Löfgren.

Här är de nominerade till Country-SM i Sälen 27-30 september 2018:

Pure CountryMartin Riverfield and the Wheels of Fortune T-Bone BandCountry Catz & the Hard Times Pop / Rock CountryMiss WinterSentiment FallsMama´s KitchenCarlington Country Bluegrass:Bob, Hank and Joe Dra En Banjo Rookie Riot Rock-A-Billy:John Wildcat Dennis and the Rocktones Bamboo Bombers