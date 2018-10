Pedofil utnyttjade sju unga flickor genom att utge sig för att vara 13-årige "Hannes" – avslöjades av sin egen son

Det var den 15 juli 2015 som polisen fick in en anmälan riktad mot en Ludvikabo i 45-årsåldern.

Anmälaren, en kvinna som har en son tillsammans med mannen, berättade att sonen – när denne vistats hos mannen – hade lånat hans mobiltelefon och då upptäckt flera konversationer av sexuell karaktär mellan pappan och unga flickor via chattprogrammet KIK.

Anmälan ledde till att polisen, bara några dagar senare, genomförde en husrannsakan i mannens bostad. Med sig därifrån tog de bland annat mannens mobiltelefon, flera datorer samt DVD-skivor. Mannen själv fick även följa med till förhör.

Senare samma dag delgavs han misstanke om brott. Husrannsakan hade nämligen, förutom meddelandena, avslöjat att mannen hade tusentals bilder och över 300 timmar film med barnpornografiskt material.

Polisens fynd i mannens bostad:

• 1903 bilder som är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi)

• 318 bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial

• 947 filmer som är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi).

Den sammanlagda speltiden för de inspelade övergreppen är cirka 180 timmar

• 538 filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst/grovt övergreppsmaterial.

Den sammanlagda speltiden för de inspelade övergreppen är cirka 128 timmar

Under våren 2016 skickade polisens IT-tekniker ut ett meddelande via chattprogrammet KIK till samtliga som mannen haft kontakt med – detta i ett försök att identifiera eventuella offer. Och snart började svaren ramla in.

Under året hörde totalt åtta flickor från runtom i landet av sig. De berättade om mannens konversationer med dem, konversationer under vilka han ställde grova sexuella frågeställningar samt försökte förmå dem att skicka nakenbilder på sig själva – något han även lyckades med i några fall. Två av flickorna berättade även att de uppmanats att skicka bilder på vilka man skulle se att de fört in något i sitt underliv.

I början av mars 2018 åtalades mannen vid Falu tingsrätt misstänkt för grovt barnpornografibrott samt för att ha utnyttjat sju flickor.

Åtalspunkterna:

Punk 1: Utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande.

Punk 2: Utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande

Punk 3: Utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande

Punk 4: Utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande

Punk 5: Utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande

Punk 6: Utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande.

Punk 7: Utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredanade.

Punk 8: Grovt barnpornografibrott

Trots att mannen fick konversationerna upplästa för sig under huvudförhandlingen sa han sig inte kunna minnas dem – något han förklarade med att han "alltid varit alkoholpåverkad vid gärningarna".

Åklagaren pekade dock på att mannen, i tidigare polisförhör, kunnat berätta både att han kom i kontakt med flickorna genom deras profiler på Instagram, att han uppgett sig heta Hannes och vara tretton år gammal samt att han hittat sin profilbild på en rysk hemsida.

Han hade även berättat att han provat med äldre tjejer, och att han provat 16, 17, 18-åringar men att det inte fungerat eftersom de då är ”för smarta” och avslöjar honom. Han berättade även för polisen att "tolvåringar fungerar bäst" och att de är ”lättare att konversera med som den 13-åring han önskar att han fick vara”.

Genom dessa uttalanden kunde tingsrätten snabbt slå fast att det var mannen som kontaktat flickorna. Tack vare de sparade meddelandena kunde man även bekräfta vittnesmålen om mannens uppmaningar samt de saker av grövre sexuell karaktär som han skrivit till flickorna.

Vad gäller anklagelserna om grovt barnpornografibrott hävdade mannen att syftet med innehavet inte varit att han haft sexuellt intresse av bilderna, utan istället att han velat samla in och kartlägga eftersom han ville motverka barnpornografi. Han hävdade även att han gjort anonyma anmälningar till polisen om sidor där han hittat barnpornografi.

Tingsrätten köpte dock inte den förklaringen och när domen nu kommit står klart att mannen döms för majoriteten av brotten – tre fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, två fall av försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, fyra fall av försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, sju fall av sexuellt ofredande samt grovt barnpornografibrott.

Vad gäller de fyra fallen av utnyttjande av barn för sexuell posering som mannen frias från gäller det bland annat fall ett fall där en flicka skickat en bild där hennes kropp täcks av ett täcke, samt bilder där flickorna skickat bilder på sig själva iförda underkläder.

"Det har alltså inte varit fråga om att målsäganden medverkat i eller utfört en sexuell handling och bilderna har inte heller inneburit en ”ohöljd exponering av sexuell innebörd”, skriver tingsrätten i sin dom.

Påföljden blir fängelse i 10 månader. Mannen ska även betala över 66 000 kronor i skadestånd till de sju offren samt 800 kronor till brottsofferfonden.