Dagligverksamheten i Leksand - vedklyvning varvas med försäljning och konst

Dagcenter har funnits i Leksand sedan 70-talet, först på Käringberget, senare på Grevesmühl under 80-talet. Under samma årtionde flyttade ett gäng ut och startade Affärn. Och runt 1995 delades hela verksamheten upp i flera små arbetsgrupper.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. Den säger att den som har en kognitiv funktionsvariation, och som vill och kan ha en sysselsättning, har rätt till det. Och det är kommunen som ska erbjuda detta.

– Våra brukare har olika variationer av funktionshinder. Det vanliga är att det är svårt med abstrakt tänkande och att kunna bedöma tid. Många behöver också hjälp med planering, berättar Britta Jonsson, hantverkspedagog inom daglig verksamhet. Men det är till stor del omgivningen som bestämmer hur stort problemet är.

I Leksand finns idag 25 brukare som ingår i arbetsgrupperna och tar del av även andra aktiviteter. I personalgruppen finns tolv anställda av kommunen.

Det här är gängen och vad de gör:

Servicegruppen jobbar på Pingstkyrkans Second Hand (PMU) två förmiddagar i veckan med att till exempel sortera kläder och haka fast prislappar. De sköter också en kioskvagn på äldreboendena, och hugger även i på ridskolans stall i Styrsjöbo.

Affärn på Norsgatan sköts av brukarna och där säljer de allehanda hantverk; papper, textilkassar, träslöjd, skulpturer och mycket mer. Där finns också en pappers- och textilverkstad.

Bakfickan ligger bakom Affärn och producerar framför allt träprodukter som säljs i Affärn.

Utegruppen hjälper privatpersoner med bland annat vedklyvning, och plockar också skräp kring Noret en förmiddag i veckan. De har sin samlingsplats vid Norsbro.

Fisken är under utveckling, men kommer att utföra monteringsarbeten och arbeta med keramik.

– Varje brukare tillhör en grupp under längre tid, men kan så klart också byta efter ett tag. Men det går inte att bara hoppa mellan grupperna. Först måste det finnas plats i gruppen, och sedan ska det fungera för hela gruppen eftersom det alltid ska vara en meningsfull och utvecklande verksamhet, betonar Britta.

Ett populärt ställe är Konstverkstaden som funnits sedan tidigt 90-tal. Där träffas 13 "konstnärer" ett par gånger i veckan för skapande och gemensam fika.

– Konstverkstaden är för alla intresserade, och här kan man måla, teckna, göra schablontryck eller arbeta med lera, berättar Britta som handleder i Konstverkstaden.

En som är på plats varje vecka är Jeanette Lundberg som till vardags ingår i Utegruppen.

– Jag tycker mest om att måla, och hittar ofta på "överraskningstavlor" som de andra får se när de är klara, berättar Jeanette. På onsdagar sågar jag och klyver ved, på torsdagar är jag här och målar, och fredagar är mysdag med bad i simhallen, musikstund i Affärn och fika i Norsbro.

En annan trogen besökare i Konstverkstaden är Maria Leo som är 35 år. Hon kom till Leksand från Skåne när hon var 19 år.

– Jag håller alltid på med lera, det är mitt fokus. Idag gör jag ett barn till Elefantmamman, förklarar hon.

Både Jeanette och Maria bor i egna lägenheter.

– Jag klarar mig egentligen helt själv, säger Maria. Men jag har för säkerhets skull besök av stödperson ett par gånger i veckan.

Konstverkstaden har också deltagit i ett länsövergripande konstprojekt kallat See My Art, som funnits sedan 2015 och drivits av framför allt Studiefrämjandet. Brukare, som är intresserade av att arbeta konstnärligt, bjöds in, och genom åren har det hållits flera workshops med skapardagar och sommarkurser på olika platser i Dalarna. Sommarkurserna har hållits på Leksands Folkhögskola.

– En viktig poäng är att de kunnat möta andra konstintresserade i länet och bilda nya nätverk, berättar Britta.

Tanken var att projekt See My Art nu skulle avslutas efter fyra år.

– Men efter en konferens på folkhögskolan, med flera eldsjälar i länet som arbetar med samma målgrupp, kom vi fram till att behålla See My Art - och bygga vidare med nya projekt.

Ett resultat av See My Art är den nyligen invigda Artboxen - eller konstlådan - som står i Sparbanksparken i Noret.

– Sådana konstlådor finns på andra håll också, men där är innehållet i lådorna skapat av ungdomar utan funktionsvariationer. Här i Leksand valde vi att "reservera" den för de med funktionsvariationer. Och de som hjälpt till att fylla lådan med konst kommer från olika platser i Dalarna.

Och temat i lådan, som är fylld av konstnärliga meddelanden, är "En bättre värld".

– Gå till parken och se hur den världen ser ut, tipsar Britta.