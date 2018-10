Kraftfull resa genom tiden när Daniel Röhn och Dalasinfoniettan konserterade i Boda kyrka

Den samtida kompositören Nicolas Bacri från Frankrike skrev 1995 en symfoni kallad ”Sturm und Drang”, vilken innehåller fyra satser som var och en målar ett porträtt av en annan tonsättare. Jag blir förtjust när Dalasinfoniettan exploderar i inledningstonerna av detta stycke, vars första sats är en hommage till Richard Strauss. Och det är ingen tvekan om att Bacri har lyckats med att fånga Strauss väsen. Satsen har många likheter med Strauss symfoniska dikt ”Don Juan” – violinernas rivstart och vilda passager blandat med längtande melodier, allt utfört med finess från orkesterns violinister.

Min personliga favorit i stycket blir dock den tredje satsen som är en hommage till Arnold Schönberg. Den är en intelligent broderad menuett som ställer många tekniska frågor till dess utövare, samtidigt som den präglas av en, skämtsam karaktär. Allt som allt är det ett underbart stycke, utfört exemplariskt.

Mer musik från 1900-talet blir det med Sergey Prokofievs andra violinkonsert i g-moll från 1935. Här gör kvällens solist, Daniel Röhn, entré. Konserten inleds, till skillnad från många av de romantiska konserterna, inte med ett orkestersolo, utan violinsolisten spelar en fras helt solo innan orkestern smyger in. Just denna fras är som en koncentration av hur solisten kommer att framföra resten av verket och det är ingen överraskning att Röhns start är kraftfull. För just kraftfullt skulle kunna vara mitt val om jag var tvungen att beskriva hans framförande med endast ett ord.

Det är lite som att lyssna till och beskåda en tidsresenär från David Oistrakhs tid. Det är verkligen inte ett modernt framförande, men man kan samtidigt ställa sig frågorna om faktiskt alla framföranden måste vara moderna och om det inte är intressant att kunna visa en mångfald av solister. Det var trots allt på det här sättet de allra största virtuoserna spelade vid den tiden då stycket skrevs.

Jag saknar dock lite variation i karaktär och klangfärg i Röhns spel. Prokofiev pendlar mellan ett tungt, Sovjetiskt tonspråk och en nästan infantil lekfullhet i mer melodiska passager. Den första utför Röhn enastående, men när det kommer till känsligare bitar av stycket känns det för mig väl omodernt och lite stelt. Hans spel är likväl inte mindre innerligt.

För den som inte har kännedom om violinens tekniska förutsättningar kan det vara svårt att urskilja mellan alla flashiga passager att den långsamma satsen i denna konsert är vansinnigt svår. Melodierna sträcker sig mycket högt upp i tonläge där det är väldigt lätt att tappa kärnan i tonen om man inte använder precis rätt tryck och hastighet i stråken. Röhn gör här inte en enda missbedömning, utan seglar genom melodierna sammanhållet och träffsäkert.

I den sista satsen är Röhn verkligen i sitt rätta element och får briljera tekniskt i komplicerade passager i hög hastighet och demonstrerar utsökta ricochetstråk. Ett publikfriande avslut med dunder och brak som belönas med kraftiga applåder som framkallar ett extranummer i form av J. S. Bachs första sats ”preludium” från Partita nr. 3 i E-dur.

Konserten, som även innehåller utmärkta framföranden av Igor Stravinskys konsert för stråkorkester och Joseph Haydns symfoni nr. 60, spelas även i dag, den 13 oktober, klockan 15.00 i Kristinehallen, Falun.

Vem? Dalasinfoniettan, Daniel Röhn, violinsolist och Daniel Blendulf, dirigent.

Var? Boda kyrka

När? 12/10 kl. 19.00

Publik? Cirka 120 personer

Linda Hellstrand