Johanni Sandén: Maximilian var en frisk fläkt i det förutsägbara Idol

Så tog Maximilian Bergstrands resa slut, till slut. Tolkningen av The Beatles ”You’ve got to hide your love away” var den som fick honom att tvingas lämna tävlingen. Men det var med lite marginal, trots allt. Enligt programledaren Pär Lernström var det bara ett par tiotal röster som skiljde mellan Maximilian och William Strid om vem som skulle få gå vidare.

I fredagens final var det föräldrarna som valde låtarna åt idolerna. Men det hade man aldrig kunna anat på Maximilians låtval om man inte visste om det på förhand. Hans lillgamla låtval i Idol har konsekvent lutat sig mot det gamla, och nästan dammiga, 60- och 70-talet.

► Se Maximilians sista framträdande i Idol:

I fredags hade juryn hade sina invändningar mot hans loja framträdande, och även tidigare under Idol-resan mot hans brist på dynamik. Maximilian har delat åsiktslägret bland tittarna, vissa har stört sig på hans stil och hans sätt att sjunga medan andra gillat hur han sticker ut i programmet.

”Han är ingen idol. Bra person men han hör inte hemma i idol tyvärr” skrev signaturen ”Idol Nörd” i Aftonbladets chatt under fredagens final.

Kanske har ”Idol Nörd” en poäng, Maximilian har aldrig framstått som en typisk Idol-deltagare och därför har det hela tiden känts så osannolikt att han lyckats hålla sig kvar så länge. Man kan tala mycket om hans begränsningar som vokalist och vad som kan uppfattas som lite manierade sätt.

Det finns många Idol-deltagare i höst, och under tidigare säsonger, som är mer tekniskt skickliga än Maximilian men som inte på något sätt sticker ut som artister och snabbt faller i glömska. Det som är positivt för Maximilian är att han känns som en typ av artist som har något mer att hämta utanför Idol-bubblan.

Idol har blivit ett förutsägbart och stagnerat programformat där Maximilian var en frisk fläkt. Jag tror att han har mer att hämta utanför programmet om han lyckas förvandla sitt retro-vurmande till något eget.

► TV: Se Borlängebon Maximilians alla uppträdanden i Idols fredagsfinaler