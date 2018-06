Israelisk konstnär undersöker spåren efter sina släktingar i Falun: "Sverige var mitt Narnia"

Sommaren 1939 kom ett femtiotal judiska barn mellan 14 och 16 år till Falun på flykt undan Nazitysklands förföljelser. De startade en kibbutz, en form av kollektiv, i Hälsinggården, verksam mellan 1939 och 1946. Medlemmarna tog olika jobb i trakten, men började också själva arbeta med hemslöjd – inte minst deras leksaker blev populära. Den israeliska konstnären Hila Laviv har utifrån dessa föremål skapat en installation på den plats kibbutzen en gång låg. Idag finns bara trädgårdens äppelträd kvar, en plats många passerar utan att känna till dess historia.

Utställningen är en av den fjärde etappen i Judiska museets serie utställningar "Traces of existence", där sex olika platser med kopplingar till det judiska arvet i Sverige uppmärksammas. Att valet föll på Hila Laviv är ingen slump – hennes släktingar var i högsta grad delaktiga i kibbutzen.

Hila Laviv har under hela sitt liv känt en koppling till Sverige, tack vare berättelser och föremål förmedlade av hennes mormor Noni. Hon var syster med Eva Warburg, en av de som organiserade hjälpen till de judiska barnen i Sverige. Deras mamma Anna var vän med Elsa Beskow och de gjorde 1917 tillsammans pysselboken "Vad ska vi göra?" – på engelska "What to do on a rainy day?", som också blivit utställningens rubrik.

– Jag växte upp med svenska barnböcker och kom att sakna platser jag aldrig hade besökt. Det var naturligt att jobba med träden och att utgå från boken. När jag kom hit i vintras började vi fundera på vad vi kunde göra, säger hon.

Hennes senaste separatutställning, "My rainy day book" från 2016 baserades också på minnen och föremål från mormodern, avbildade och urklippta i papper, och det var via den som Judiska museet fick nys om hennes koppling till kibbutzen.

– Min mormor var väldigt viktig för både den person och den konstnär jag blev. Jag har bara fragment och inte något helt scenario, men jag blev väldigt nyfiken på leksaksfabriken. Vi hittade några av leksakerna hos en som sparat dem i Tel Aviv.

Min mormor och hennes syster pratade aldrig om sina minnen.

Trots banden till Sverige kände hon själv inte till kibbutzen i Falun förrän för ungefär ett år sedan, i samband med förfrågan från Judiska museet. Hon besökte Sverige för första gången i vintras för att förbereda utställningen.

– Utställningen borde resa frågeställningar om identitet och var man hör hemma. De pratade ju tyska när de bodde här och hade hela tiden en ambition att flytta vidare till Palestina. Min mormor och hennes syster pratade aldrig om sina minnen härifrån och jag visste inget om det när jag växte upp. De hatade att prata om det.

Detta var ändå en "lycklig" tid, när barnen räddats undan förintelsen, men privata minnen sköts i det nya landet undan, till förmån för ett kollektivt "nationellt" minne, berättar Hila Laviv.

– Man kunde inte säga att något var bättre än Israel – man kunde kanske säga att man saknade jordgubbar eller vänner, men inte själva platsen. När min mormors syster dog var det lättare för mig att börja forska i historien.

I de åldriga äppelträden fladdrar bilder – fotograferade, urklippta och tryckta på material som används i flaggor. De föreställer leksaker från kibbutzen, en stol och ett skåp från mormoderns hem – ett skåp som Hila Laviv fantiserade om som barn och som skulle ta henne till en annan värld.

– Sverige var mitt Narnia. Jag var lite rädd att åka hit, verkligheten är alltid mer komplicerad. Folk hemma i Israel har alltid skojat om att jag är svensk, men efter att ha varit här – nej, jag är inte svensk, säger hon och skrattar.

Många fler hade ju kunnat räddas om Sverige hade fört en annan flyktingpolitik.

Det var inte fler än sammanlagt femhundra judiska barn som räddades till Sverige undan nazisterna. Utställningen, som inleds med ett hörn på Dalarnas museum, diskuterar den tidens svenska flyktingpolitik – och drar paralleller till dagens situation.

– Det gavs en öppning efter kristallnatten när en del barn fick komma hit i vad som kallades Kindertransport, men många fler hade ju kunnat räddas om Sverige hade fört en annan flyktingpolitik, säger Christina Gamstorp, museichef på Judiska museet.

Inga av barnens föräldrar fick heller följa med och ansvarig för barnens försörjning i Sverige var den judiska församlingen.

– Det var judiska församlingen som hyrde anläggningen i Falun. Ungdomarna kom inte hit för att stanna, även om många gjorde det. De var sionister och socialister och lärde sig ett kollektivt sätt att leva, säger Christina Gamstorp.

På vernissagen kommer Mirjam Pollin, ett av barnen som bodde på kibbutzen och som nu bor i Israel, att finnas på plats vid verket för ett offentligt samtal. Hon finns med i ett fotoalbum som Hila Lavivs mormor hade och hon intervjuas också med nyfikna frågor av Hila Laviv, i ett ljudspår som ingår i installationen. Det blir första gången Mirjam Pollin kommer hit sedan hon lämnade Sverige 1947.

– Det är deras historia, jag bara följer dem, säger Hila Laviv.

Fakta: Traces of Existence

Ett konstnärligt projekt utanför det museala rummet – judiska museet har stängt inför nyöppning 2019 – där konstnärer har bjudits in för att kommentera, tolka och lägga nya perspektiv på platser och berättelser kopplade till det judiska kulturarvet i Sverige.

Sex nedslag ingår i projektet: Stockholm, Norrköping, Borås, Karlskrona, Falun – och Stockholm igen.

Vernissagen hålls i dag med start 14.00 på Dalarnas museum för vidare färd till Hälsinggården. Planen är att konstverket ska finnas i trädgården i en månad.

Om kibbutzen i Falun gjordes 2009 en film som visades bland annat på SVT.

På judiska museets hemsida finns mer information – och det ljudspår som ingår i Hila Lavivs installation.