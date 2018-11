Hedemorabo vann miljoner på trav: "Gick på toan och kräktes"

Vinnarambassadören på ATG, Hans G Lindskog, berättar för Trav 365 att en man från Hedemora vunnit supervinsten på V75. Prissumman var över 9.7 miljoner kronor. Hans G Lindskog ringde personligen upp mannen som var runt 50 år. Vinnaren blev minst sagt chockerad när han insåg hur mycket pengar han vunnit.

– Han var oerhört uppe i varv alltså, han hade spik på On Track Piraten i sista avdelningen, så det är fantastiskt. Han hade lämnat in systemet på Hemköp och såg loppen hemma framför tv:n och fattar naturligtvis inte vad det är frågan om nu, han trodde att han hade vunnit en miljon på alla rätt, men när han såg att han hade vunnit över 9,7 miljoner så berättade han att han gick in på toan och kräktes. Nu skulle han fira med sin fru där hemma, säger Hans G Lindskog.