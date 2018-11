Här är expertråden alla hundägare bör ha koll på: ”Strunta i mobilen under hundpromenaden”

Välj en hund som passar dig

– Kolla inte bara utseendet när du köper hund: "Åh, vilken söt valp". Hitta hellre en hundras som stämmer in med din egen livsstil, och kolla bakgrunden. Är det en vakthund? En jakthund? Hur mycket pälsvård behöver den? Lyssna på vad uppfödaren har att berätta.

Små hundar behöver också uppfostras

– Att tänka "liten och tuff" om sin lilla hund är inte okej, det behövs kunskaper och struktur ändå. Föreställ dig den lilla hundens beteende om den varit stor – då är det lätt att se vad som inte är charmigt.

Ta det lite lugnt!

– Man har väntat och längtat, och plötsligt är valpen här. Då blir det lätt lite för mycket kärlek och goda föresatser, och alldeles för lite lugn. Att ett nyfött människobarn behöver massor av sömn, det vet alla. Och detsamma gäller för en liten hundvalp.

Hetsa inte upp dig

– Vuxna hundar är väldigt lugna med en valp, medan vi människor gärna vill hetsa upp oss i till exempel bus- och leksituationer och även när vi hälsar på valpen. Den lilla valpen kan då påverkas av vår sinnesstämning och bli uppjagad och kanske även lite bitig.

Ta ut din valp ofta

– Ta ut din valp när den sovit, busat och lekt. Då brukar det gå snabbt att få den rumsren.

Mata inte hunden vid matbordet

– I början kanske det känns okej med en liten smakbit vid bordet, men då får du snabbt en dreglande hund vid din sida som lärt sig att tigga.

Håll koll på hundens matskål

– Låt valpen sitta ned och sätt sedan ned matskålen. Säg exempelvis ”varsågod” när den får gå fram och äta. Om den inte vill äta, ta bort maten efter en stund Kanske får valpen lite för stora portioner, ge den då lite mindre mat i skålen så valpen verkligen äter upp allt som serveras i skålen.

Valpen behöver inte vara med jämt

– Många skaffar valp under semestern, för att ha gott om tid. Men valpen behöver inte hänga med på precis alla utflykter, utan blir då övertrött vilket grundlägger stress. Ju tidigare du tränar valpen att vara ensam hemma en liten stund, desto lättare blir det sen. Den vänjer sig snabbt. Lägg ditt dåliga samvete på hatthyllan, annars blir du svag inför hunden. I början kan du träna den genom att du går in i ett annat rum och stänger dörren bakom dig. Eller gå ut med soporna.

Låt hunden lyssna på P1

– Om din hund skäller när den är ensam hemma, så prova att lämna radion på. Lite lagom lågt, som ett bakgrundsljud bara. Gärna P1, där det pratas mycket. Undvik musikkanalerna.

Ha inte för bråttom med hundtrixen

– "Sitt, sitt, sitt!" En del valpägare är så ivriga och startar för tidigt. Små valpar har inte så mycket uthållighet utan behöver mycket lugn och ro, och det där med kommandon och trix har sin tid. Starta med er relation i stället.

Lugna valpen genom att ignorera den

– Om din hund varit ensam hemma en stund kan den lätt bli upphetsad när du kliver in genom dörren. Även här kan du tänka efter hur tiken gör med sin valp. Hon håller sig lugn och ignorerar den, går bort till sin filt och lägger sig och låter valpen komma efter. Snabbt lugnar den då ner sig, och samma beteende fungerar för oss. Gå in och häng av dig, plocka in matvarorna i skåpet. Låtsas inte se din hund, och säg ingenting till den. När den lugnat ner sig hälsar man.

Ge inte godis till skällande hund i bilen

– Skäller din hund i bilen medan du är inne och handlar? Ge den inte godis som "tröst" när du kommer tillbaka, utan ställ bara tyst in grejerna och åk. Annars förstärker du beteendet av att skälla för att få godis.

Bli en ledare – inte bara en kompis

– Det räcker inte med att vara din valps kompis. För att inte hunden ska bli för självständig behöver du även ta på dig rollen som "förälder" och ledare. Det är jobbigt för en hund att känna att den måste ta ansvaret för "flocken", vilket i förlängningen leder till besvärligheter. Det är du som leder din hund, inte tvärtom. Låter du din hund gå framför dig när ni är ute och går, upplever den att det är den som styr promenaden. Ha i stället hunden bredvid dig, eller strax bakom, så att den kan slappna av.

Strunta i mobilen under hundpromenaden

– För att hinna med att se hundens signaler måste du vara snabb – gå därför inte med näsan i din mobil! Var närvarande i stället, och ge gärna din hund lite små uppgifter. Det ska vara lugnt och tryggt, men också lite kul på promenaden. Då blir hundens beteende bra.

Trösta inte om valpen blir rädd

– Alla valpar blir rädda för något nån gång, och då är det viktigt att inte hålla på och gulla och trösta. Gå i stället nyfiket fram själv och titta på det "farliga", så följer hunden efter. Om du är lugn blir valpen lugn. Titta inte på hunden, då signalerar du "vad gör vi åt det här?".

Fjäska inte

– Försök inte fjäska dig in hos hunden, utan var neutral. Valpar fjäskar för vuxna hundar, därför blir det fel om människan fjäskar för valpen. Det är inte valpens hus, det är ditt. Du styr för att valpen ska må bra, det är du som har förnuftet och hunden ska anpassa sig efter dig och inte tvärtom. Hundar är ett flockdjur, och ska inte stå högst i rang där hemma. Då kan de bli farliga.

Ge beröm på rätt sätt

– En hund lever i nuet, och förstår inte om du berömmer den för saker den INTE gör. Belöna den till exempel inte för att den INTE skäller vid ett hundmöte. Den förstår inte vad du menar. Var i stället neutral.

Förmana på rätt sätt

– Samma sak här, en hund lever i nuet. Om den tuggat sönder något för en timme sen kan den inte klandras långt senare. Då förstår den inte, utan märker bara att du är upprörd vilket skapar oro och stress.

Gå iväg i stället för att tjata

– Tjata inte, det existerar inte hos hunden. Kommer den inte när du visslar? Göm dig, eller gå därifrån. Då kommer hunden efter ett tag.

Gosa, ja visst – men med måtta

– Det kan bli för mycket om man tröstar sig själv genom att gosa med valpen. Den känner om du är ledsen och otrygg, och känner sig då orolig och stressad.

Ransonera med hundmöten

– Det är bättre att låta din valp hälsa på några få hundar under lugna omständigheter, än att hälsa på alla hundar ni råkar möta. Mötet måste ske under ordning och reda, gärna med en vuxen hund. Om din valp ska hälsa på en annan valp är det viktigt att de är i samma ålder, så att inte den äldre dominerar och skrämmer den lilla. Även här kan du jämföra med människobarn. Du hade haft ett extra öga på en tvååring om den hälsat på en liten baby.

Fråga innan du låter din hund hälsa

– Det är tyvärr vanligt att hundägare låter sin hund rusa fram till en annan hund, vilket kan bli tokigt om denne är rädd. Ännu mer olyckligt är det om den framrusande hunden är utan koppel, eftersom den kopplade hunden upplever att den inte kan fly. Vid ett bra hundmöte står man en bit ifrån varann, och låter hundarna mötas på mitten.

Låt inte din valp hälsa på alla den vill

– En valp vill gärna hälsa på alla människor, men mår bra av lite urval. På så sätt lär den sig att bli neutral ibland, vilket gör den tryggare. Tänk själv att gå Drottninggatan fram och behöva känna att du ska hälsa och krama alla du möter. Be din omgivning använda lugna händer, och inte dyka på hunden för att klappa den på huvudet.

Skrik inte åt en skällande hund

– Om din hund skäller vid hundmöten: Stanna, gå åt sidan, för hunden snett bakom dig med ena handen tills den lugnat sig. Sätt dig ner på huk om det är en liten hund. Skrik inte "tyst", eftersom hunden då bara blir ännu mer uppjagad, och stress kan leda till aggressivitet.

Sugen på kurs?

Höstens valpkurser med Margareta Lundvall är fullbokade, men återkommer efter årsskiftet. Kursen vänder sig till alla som har, eller planerar att skaffa, en valp. På Örebro kennelklubbs webbsida www.skk.se/sv/OLKK kan du hålla koll på när det är dags, samt anmäla dig till andra hundkurser och utbildningar.