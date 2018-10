Amanda från Gagnef prisad för sin film på "studenternas Oscarsgala" i Los Angeles: "Överlycklig"

Amanda Högberg gick ut Stockholms konstnärliga högskola i juni och examensfilmen, "Get ready with me", som hon gjort tillsammans med sina skolkamrater blev av skolan utvald att skickas till Student academy award, en Oscarsgala för filmstudenter.

När det sedan blev klart att deras film var en av de tre (av totalt 1 500 inskickade bidrag) nominerade i kategorin "Best international narrative film" så bestämde hon och några av de andra som står bakom filmen att åka till Los Angeles på galan.

- Det är klart att vi hade hoppats på att vinna, men de andra filmerna i vår kategori var otroligt bra. Det har också varit kul att träffa de andra filmskaparna som vi tävlade emot.

Varför tror du att ni vann?

- Jag tror att det är fler saker. Filmen fokuserar å att berätta en berättelse, det finns mycket framåtrörelse och ett starkt tema med drabbande livsöden. Filmen är ett teamarbete, och det har varit både jobbigt och utmanande att göra den. Det märks verkligen.

"Get ready with me" är 30 mintuer lång med skådespelaren Shanti Rooney i en av huvudrollerna. Amanda Högberg har skrivit manuset tillsammans med skolkamraten Axel Nygren som handlar om det hårda klimatet i sociala medier.

- Den visar hur sociala medier kan blotta och förgöra en. Men filmen visar båda sidor av den världen och den har inga pekpinnar om vad som är rätt eller fel.

Vad betyder det här för dig personligen som manusförfattare?

- Det vet jag inte än, personligen så är jag bara överlycklig. Men det är klart det blir en bekräftelse på att jag borde fortsätta med det jag gör. Jag har en stor berättarlust och självklart vill jag fortsätta berätta efter ett sådant här pris.

Just nu håller Amanda på att skriver både till långfilm och tv-serier men hon är inte rädd för att prova på andra stolar inom dramatiken.

- Jag är en väldigt öppen person som försöker utvecklas hela tiden. Jag jobbar som manusförfattare nu och tycker väldigt mycket om det. Men jag vill heller inte bara fastna i det. Jag vill prova att regissera och vill gärna jobba med teater som är en helt annan form av berättande.

"Get ready with me" är nu också inskickad till den stora Oscarsgalan som hålls i början av nästa år i Los Angeles. Filmen visas även i SVT i vår.

