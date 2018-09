Följ valet i din kommun direkt i mobilen - så här gör du

Det drar ihop sig mot valsöndag och tempen höjs under sista veckan. Hos oss kan du följa vad som händer inom just din kommun nu under de sista skälvande dagarna, under själva valnatten och i efterspelet med valresultaten - direkt i mobilen. Under artikelserier som tex "Kommunval Säters 2018" , "Kommunval Ludvika 2018" och "Kommunval Avesta 2018" följer du allt som har med valet att göra i just din kommun. Artikelserier finns för alla Dalakommuner.

Väljer du att följa en kommunvalstagg får du en lista på relevanta artiklar i ämnet under en öppnad artikel inom samma artikelserie och kan följa detta i just din kommun. Du kommer dessutom få en notis i din mobil varje gång en ny artikel publiceras i ämnet - vilket kan bli särskilt rafflande under själva valnatten.

Hur gör man då för att följa en artikelserie?

* Gå in på en artikel i din kommun i listan nedan.

* Under första stycket finns artikelserien med fet blå text.

* Bredvid kryssar du i knappen "Följ"

Falu kommun

Borlänge kommun

Ludvika kommun

Smedjebackens kommun

Hedemora kommun

Säters kommun

Avesta kommun

Gagnefs kommun

Vansbro kommun

Malung - Sälens kommun

Älvdalens kommun

Mora kommun

Orsa kommun

Rättviks kommun

Leksands kommun

Vill du ställa en fråga till dina kommunpolitiker. Gör det i vår valtjänst #kandulova!