Feministisk ikon tolkas av dansare på nytt sätt i Falun: "En övergång mellan människa och demon"

Alfhild Agrell, född i Härnösand 1849, var en av de mest uppskattade och spelade dramatikerna för sin tid – men också starkt kritiserad och hånad av en manlig parnass som inte såg med blida ögon på hennes radikala och ofta starkt feministiska budskap om rättvisa och jämlikhet.

Under de senaste åren har hon fått en renässans på flera av landets teaterscener; just nu pågår ett Agrell-år i Härnösand som iscensatts av Alfhild Agrell-sällskapet. Året uppmärksammas bland annat med litterära salonger, musik och ett offentligt konstverk i flera delar som kommer att invigas under hösten. Och nu – med dans.

Mari Carrasco är en av de tre koreografer som fått i uppdrag att skapa ett verk åt Norrdans, baserat på en text av Alfhild Agrell. Hon valde en historia ur Agrells sista verk, "En Lappbok", och novellen "Svart invärtes".

– Det är något speciellt med huvudkaraktären i berättelsen, den energi hon har, säger Mari Carrasco, som tidigare gjort koreografin till Norrdans framgångsrika uppsättning "Black Forest".

– Hon försöker överleva och kör på med det som är bäst för henne, hon gör lite som hon vill. Jag använder tre dansare och nyskriven musik av Mikael Karlsson, inspelad av Nordiska Kammarorkestern; musiken var redan klar när jag började jobba med dansarna, det är den som driver föreställningen framåt.

I Carrascos tolkning blir "Svart Invärtes" en berättelse om besatthet, vansinne och mod.

– Dansarna befinner sig i ett stadium av förvandling. En övergång mellan människa och demon, säger hon.

Koreograf Peter Svenzon valde även han "Svart invärtes" – som handlar om en otäck olyckshändelse under kalvmärkningen. Han har både komponerat musiken och skapat koreografin till sina fem dansare.

– Jag har intervjuat dansarna och ställt frågor om vad det är att vara svart invärtes, och har utgått från det; Agrell har ett starkt intresse för mänskligt beteende och det intresserar mig. Huvudpersonen är en väldigt stark kvinna för sin tid, och den lilla gruppen får acceptera det.

Både Peter Svenzon och Marie Carrasco har befunnit på Fyren under de sista veckorna innan premiären den 18 oktober.

– Det är lätt att bo och arbeta här, man kan jobba väldigt koncentrerat, säger Peter Svenzon.

Berättelsen om den vitaste renen av alla, ”Glansvit”, tolkas av hela kompaniet med koreografi av José Agudo. Han började som flamencodansare i Spanien och har sedan breddat sitt uttryck med Indisk Kathak och den europeiska samtida dansen.

Musiken till José Agudos koreografi, som är inspirerad av samma novell, är skriven av slagverkaren Bernhard Schimpelsberger.

- Under Alfhild Agrells livstid var de historier hon skrev om ojämlikhet och kvinnors förtryck radikala och kontroversiella. Det är både ironiskt och ledsamt att berättelser som Glansvit förblir så resonanta och har ett sånt genomslag än idag, säger José Agudo.

Föreställningen ges på Kulturhuset tio14 torsdag kväll.