Zonta träffade landshövdingen

Information om Ylva Thörns viktiga arbete i Dalarna med bland annat regional utveckling, jämställdhet, hedersrelaterat våld och integrationsfrågor fick drygt 40 kvinnor från Falun-Borlänge Zontaklubb nyligen. Det var många frågor och diskussion om hur de tillsammans kan arbeta för att stärka kvinnors ställning i samhället genom samarbete och påverkan.

Närmast på tur står ”Zonta says no to violence against women” då klubben genomför ett öppet arrangemang den 4 december om våld i nära relationer. Det blir författarsamtal och diskussion tillsammans med Brå, polisen, kvinnojouren med flera.

(Insänt)