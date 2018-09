Resor: Följ med SVT-profilen Ulf Caresten i jazzens fotspår

New Orleans tisdag:

Så är jag äntligen i New Orleans, USA, jazzens födelsestad. Hit har jag längtat ända sedan jag spelade trummor i två tradjazzband i Göteborg på 1960-talet: Saratoga Hot Six och Peoria Jazz Band.

Jag bor mitt i smeten i French Quarter, de franska kvarteren, som klarade sig nästan helt undan naturkatastrofen Kathrina 2005. Vårt hotell ligger på Orleans Street mitt emellan Bourbon Street och Royal Street.

Bourbon Street är den extrema nöjesgatan, där musikklubbar och andra etablissemang avlöser varandra. Tusentals människor strövar omkring på gatan och det är en öronbedövande ljudnivå. Bourbon Street är, förresten, den enda gatan i New Orleans, där det är tillåtet med neonljusskyltar.

Royal Street är en mer elegant gata. Här är det fullt av boutiquer, konstgallerier och restauranger. Det är verkligen påtagligt att vi är i en musikstad. Det sjuder av musik i varje gathörn; mest jazz men även andra stilar är representerade: blues, cajun, country, pop och rock.

Överallt ser jag de vackra, spanska balkongerna, som är så typiska för French Quarter i New Orleans. Jag trodde att det skulle vara några enstaka sådana balkonger med utsirade järnräcken men de finns verkligen på varje gata i hela kvarteret.

Men jag ser också uteliggarna och de är många. En del ligger på en filt och sover, andra sitter bara och tigger. En del försöker spela till sig en slant. Jag glömmer aldrig den tomma blicken hos en ung tjej, som sitter med en trumma på trottoarkanten tillsammans med två vänner.

Efter någon dag är de många hemlösa en del av gatubilden och jag går förbi.

§

New Orleans onsdag:

Är man i New Orleans, måste man naturligtvis åka hjulångare. Kön ringlar lång framför biljettkontoret och det är ganska dyrt att bege sig ut på Mississippi, en av världens längsta floder. 32 dollar per person kostar det att vara ute några timmar men det är värt priset. Det är väldigt avkopplande att glida fram nästan ljudlöst på den mäktiga floden med ångbåten Natchez. Om du vill se stränder och stan från båten, så tänk på att boka din tur på dagtid! På kvällsturen är det becksvart och man ser ingenting.

På eftermiddagen beger jag mig till Armstrong Park med en stor staty av den världsberömde trumpetaren och sångaren Louis Armstrong, som kom från New Orleans. Armstrong hyllades egentligen inte alls i födelsestaden efter sin död 1971. Efter många stridigheter öppnades ändå parken 1980 och äntligen fick stadens kanske störste son sin ärebetygelse. På senare år har även New Orleans flygplats fått namnet Louis Armstrong International Airport.

Armstrong Park hette tidigare Congo Square, där tusentals slavar kunde samlas på söndagarna på 1700- och början av 1800-talet, för att umgås och dansa till sin egen musik. Slaveriet avskaffades formellt på 1860-talet i USA men levde ändå kvar längre i trakterna kring New Orleans. Jag tycker att man fortfarande kan se en viss segregation. All servicepersonal är svart, medan publiken på de lite dyrare klubbarna är genomgående vit.

Ett exempel får jag på kvällen, när jag besöker Palm Court Jazz Café; på scen fyra svarta musiker och två vita men enbart vita i publiken.

New Orleans, torsdag

Idag börjar French Quarter festival, som är den tredje största festivalen i New Orleans efter Mardi Gras och Jazz and Heritage Festival. Det är en väldigt sympatisk festival. Musiker i världsklass spelar på ett 15-tal olika scener och allt är gratis. Detta möjliggörs tack vare olika sponsorer. Ett känt amerikanskt whiskymärke sponsrar en av scenerna och en ölfabrikant en annan.

Hela festivalen inleds med en jättelik parad genom Bourbon Street och flera andra gator fram till Jackson Square. Allra först åker fyra av stans tuffaste och stadigaste mc-poliser och därefter kommer hela tåget anförda av en stolt tamburmajor och ett äkta brassband med blås, bastuba och trummor. Tusentals människor tittar på. Det är en fantastisk syn.

Borgmästaren inviger festivalen i Jackson Square, den stora parken ned mot Mississippi. Sedan tar en präst till orda och ber till Gud om att det inte ska regna på lördag, som de vanliga väderutsikterna spår. Vi får väl se vilka makter som bestämmer.

Det första bandet på den stora scenen i parken är Preservation Hall All Stars. Preservation Hall är den gamla, slitna men mysiga konsertlokalen på St Peter Street, där det fortfarande spelas gammal, genuin New Orleansjazz. Det märks att gubbarna, som spelar på scen, har gjort det förut och det svänger bra om dem.

Måste förstås pröva cajunmaten på Ed´s restaurang. Det som framförallt slår en, är hur otroligt positiv personalen är. De måste ha gått på många charmkurser. Plötsligt går brandlarmet alldeles ovanför vårt bord. Vi ber att få byta bord. Inga problem. Vid nästa bord sprutar det kalluft från luftkonditioneringen och vi ber att få byta bord igen. Inga problem. Allt görs med ett leende och positiva kommentarer.

Vi beställer Jambalaya, som på många sätt är nationalrätten i det louisianska köket och ett arv från den spanska tiden, för rätten påminner mycket om paella. Den består av skinka, ris, grön paprika, gul lök och stjälkselleri. Även kyckling och räkor förekommer men varje hushåll har sitt eget recept och nästan allt kan inkluderas. Det är i alla fall en festlig, het och god Jambalaya, som serveras på vårt bord. Vi är helnöjda.

New Orleans, fredag

De högklassiga musikerna avlöser varandra på de många festivalscenerna. Det är inte bara gamla gubbar som spelar tradjazz. Tuba Skinny heter ett ganska nytt band med ett tiotal unga musiker, som helt går in för den gamla stilen.

Några hundra meter därifrån spelar en countryartist och ytterligare en bit bort ett fusionband. De olika stilarna samsas och stämningen är väldigt positiv.

French Market är den kända saluhallen i New Orleans. Här är det alltid fullt med folk och det serveras alla typiska specialiteter. De kreolska småkräftorna ser spännande ut men jag beställer gratinerade ostron med mycket vitlök. Läckert och jättegott, som Mat-Tina skulle ha uttryckt det.

På eftermiddagen suger det i kaffetarmen och jag besöker det legendariska Café du Monde mellan Jackson Square och French Market. Deras specialitet är beignets - varma, franska munkar med massor av florsocker. Café du Monde har serverat beignets i över 150 år – sedan början av 1860-talet. Kanske inte så nyttigt men väldigt smarrigt och äter man dem inte varje dag så ..

New Orleans, lördag

Nej, prästen från festivalinvigningen blir inte bönhörd. Det börjar regna på morgonen och sedan tilltar det. Jag får ett meddelande på mobilen: varning för ”heavy rain and thunder storms”! Och visst stämmer det; blixtar och dundersmällar i ett enda crescendo. Trottoarerna och stuprännorna klarar inte att hålla undan regnet. Jag får vada i vattenmassorna och blir våt in på bara kroppen.

Hur går det med festivalen då? Jo, hela festivalen ställs in den här dagen. Det är bara att anpassa sig efter vädret, vilket de är vana vid i de här trakterna.

New Orleans söndag:

Solen och värmen har återvänt till New Orleans och det är återigen mellan 26-28 plusgrader mitt på dagen. Förvånansvärt men allt regn har redan torkat upp och den sista festivaldagen kan genomföras som planerat.

Jag ser Lena Prima och hennes band på den stora scenen i Jackson Square. Lena är dotter till den välkände sångaren och kompositören Louis Prima, som föddes i New Orleans av italienska föräldrar. Några av hans mest kända inspelningar är Buena Sera, Just a Gigolo och I´ve Got You Under My Skin. Dessa låtar får vi givetvis höra av dotter Lena, som får en total publikkontakt så här på hemmaplan.

Det blir besök på den trevliga jazzklubben Fritzel´s på Bourbon Street på kvällen. Här spelar en briljant klarinettist med sin kvartett. Som gammal trummis uppskattar jag särskilt min instrumentkollega Gerald French. Han fyller verkligen rummet; inte bara med sin musik, utan också med sin kroppshydda. Det är en fantastisk trummis, som svänger enormt. Dessutom kan Gerald spela trummor till alla typer av musikstilar. Förutom traditionell jazz och swing behärskar han modern jazz samt pop, rock och soul. Häromdagen såg jag honom på en rockscen bakom trummorna tillsammans med pop- och soultjejerna i Dixie Cups. Imponerande!

New Orleans, måndag

Sitter och skakar i en minibuss på väg till träskmarkerna utanför New Orleans. Vi äntrar en liten, låg båt med kalla järnsäten. Nu ska vi ut i träsket, uppleva det vilda livet och försöka se någon alligator.

Jodå, en alligator närmar sig direkt. Det visar sig att den är ”anställd” av båtbolaget. Åtminstone ser det så ut. Alligatorn vet exakt när en turistbåt närmar sig, för då vankas det marshmallows. Kanske inte så bra för alligatorns tänder men allt för att turisterna ska få häftiga bilder.

Vi glider fram på floden och ser fiskgjuse, hägrar och andra fåglar. Jag njuter av upplevelsen. Mot slutet av turen kommer ett antal andra ”anställda” att uppenbara sig för oss turister. Det är några gulliga tvättbjörnar, som också gillar marshmallows. Tvättbjörnarna verkar vara hur tama som helst och kommer villigt fram och låter sig fotograferas.

New Orleans, tisdag

Det mesta är dyrt i New Orleans men något som är prisvärt och rent av billigt, är att åka spårvagn. Det kostar bara knappt 12 kronor (1, 25 dollar) för en enkel biljett och då får man åka i princip hur långt som helst. Själva spårvagnarna är riktigt skraltiga och de skakar och gnisslar när vi åker. En del av vagnarna är säkert uppåt 80 år.

Vi är på väg till Tulane University och Jazzarkivet där. En student började 1958 intervjua gamla New Orleans-musiker, som han sedan dokumenterade. I arkivet finns 100 000-tals jazzinspelningar och svartvita filmer med legendariska band som Original Dixieland Jazz Band, som gjorde den allra första jazzskivan 1917; ett intressant och se- och hörvärt besök.

På eftermiddagen besöker vi en av New Orleans speciella kyrkogårdar. Med tanke på översvämningsrisken, går det inte att gräva ner gravarna i jorden, utan de måste stå ovan jord i något slags mausoleum. Det är något högtidligt över dessa kyrkogårdar, så helt olika våra egna.

Eftermiddagen avslutas i den skandinaviska sjömanskyrkan, där den svenske pianisten Lars Edegran berättar och spelar piano. Edegran spelade i ett tradjazzband i Stockholm men flyttade till New Orleans redan 1966 och blev kvar. Han har spelat med de bästa musikerna och turnerat runt hela världen med sin musik – ett spännande levnadsöde.

New Orleans, onsdag

Sista dagen tar vi oss ut till City Park, som verkligen är en grön oas i storstaden. Vi vandrar längs Bayou St John och ser på de kända Duell-ekarna. De är uppåt 800 år och har fått sitt namn efter att spanjorerna på 1800-talet införde duellen som ett sätt att lösa tvister. Här ägde duellerna rum med värjor, enligt strikta regler.

Numera är det betydligt fredligare och vi beskådar en fridsam sköldpaddsfamilj på en ekstock i vattnet.

Den kända skulpturparken är också värd ett besök. Här finns ett 60-tal verk av flera kända konstnärer; Spindeln av Louise Bourgeois t ex och andra verk av Henry Moore och Claes Oldenburg.

Det har verkligen varit underbara dagar i jazzens födelsestad med mängder av intryck och upplevelser, som jag sent kommer att glömma. Hit måste jag återvända.

”Do You Know What It Means, To Miss New Orleans?”

Visst, nu vet jag…

Text och bild: Ulf Caresten