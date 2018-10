Kvinna döms för ofredande – tog sig in i sin tidigare sambos bostad utan lov

Den nu dömda kvinnan är i 40-årsåldern och bosatt i Falu kommun. I mitten av juli i fjol befann hos sig hemma hos sin tidigare sambo, på en plats i Falu kommun.

Målsäganden har berättat att han och kvinnan tidigare haft ett förhållande men att de inte längre bodde tillsammans. Vid det aktuella tillfället ringde kvinnan på hans dörr, men han släppte inte in henne. Senare tog sig dock kvinnan in genom en annan dörr och gick in i sovrummet och rev i lådorna. Hon lämnade bostaden efter tio minuter, efter att mannen flera gånger bett henne att gå.

Kvinnan själv har uppgett att hon hade saker i en låda hemma hos mannen och att hon vände upp och ner på den här lådan i sovrummet. Hon gick in genom en annan dörr, eftersom mannen inte släppte in henne. Enligt henne sade mannen inget om att hon inte fick gå in i bostaden. När han ringde polisen så lämnade hon dock bostaden direkt.

Falu tingsrätt anser att kvinnan inte gjort sig skyldig till hemfridsbrott, ett brott som hon var åtalad misstänkt för. Däremot anser tingsrätten att kvinnan har gjort sig skyldig till ofredande, bland annat eftersom detta var sent på kvällen.

Falu tingsrätt dömer kvinnan för ofredande. Hon döms till att betala 30 dagsböter à 100 kronor, sammanlagt 3 000 kronor.