Ja till ny simhall på Lugnet – men biljettpriserna oroar

På torsdagens kommunfullmäktige fattades till sist beslutet att en ny simhall ska byggas på Lugnet.

Redan 2016 startade de första trevande diskussionerna om ett nybygge.

Den befintliga bassängen byggdes 1972 och en besiktning för ett par år sedan visade att den lever på sluttampen.

Då, för två år sedan var det tänkt att ett beslut om framtida simhall skulle kunna fattas i juni 2017, men det kom att dröja längre än så.

Vid kommunfullmäktige i juni sköts beslutet om simhall upp, tillsammans med andra tunga projekt. Oppositionen tillsammans med SD, använde sig då av möjligheten till återremiss.

– Bedrövligt. Till syvende och sist är det Faluns medborgare som drabbas, kommenterade då Susanne Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

På torsdagens kommunfullmäktige klubbades slutligen beslutet om en ny simhall.

– Det känns jättebra. Vi har varit rätt trygga hela tiden och haft en bra dialog med oppositionen om vad återremissen handlade om. Vi har känt att det inte varit någon fara på taket, säger Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och fortsätter:

– Det kommer bli ett jättelyft när det väl är färdigt och vi har egentligen inte tänkt att fylla de behov som finns nu, utan vi har försökt tänka 20-25 år framåt.

Debatten innan beslutet kom att handla en hel del om entréavgifterna.

I det kompletterande materialet som tagits fram efter återremissen, görs jämförelser med entréavgifterna till äventyrsbad som till exempel Gustavsviksbadet – något som haltade tyckte Åsa Nilser (L):

– Det är ett äventyrsbad och inte jämförbart med den simhall som vi kommer ha. Har man det med i kalkylen så överskattar man antalet besökare. Vi måste också titta över det här med barn och vuxna som inte har en bra ekonomi, jag tänker till exempel på studenter och pensionärer. Där finns det inget förslag i dag på vad de ska betala, sade hon och fortsatte:

– Om man använder sig av de priser som finns med här, så innebär det en fördubbling för de grupper jag pratar om.

Utifrån de krav som kommunen ställer på den nya simhallen, kommer hyran till LUFAB hamna på 16 miljoner kronor i hyra per år. Tillkommer gör bland annat kostnader för drift och personal.

– Fullmäktige har redan beslutat att kommunen kommer skjuta till 13 miljoner skattepengar per år, plus de två och en halv som vi redan har. Resten som vi behöver titta på är till exempel entréavgifter, föreningsliv och landstinget som ska in, säger Jonas Lennerthson.