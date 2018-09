De ska få träffa Samir & Viktor på Granny Goes Street: "Han förstod inte att det var sant"

Mittmedia har nämligen haft en tävling nu under sommaren bland prenumeranterna, där flera har fått skicka in en motivering om varför just de ska få chansen att träffa Samir & Viktor.

Fem vinnare har utsetts. En av dem är Jessica Axelsjö från Avesta. Hon råkade snubbla över tävlingen när hon arbetade med Masarnas speedway.

– Så då passade vi på att skicka in, för jag har två grabbar hemma som avgudar Samir & Viktor och de spelas hela dagarna hemma.

När det stod klart att de vunnit utbrast glädjerop hemma, berättar hon. Sjuåriga Adrian skrek rakt ut.

– 11-åringen, Gabriel, var lite mer cool med det men man såg på honom att han lyste upp, säger Jessica.

På fredagen när tidningen når dem är familjen förväntansfulla.

– Det blir nog inte mycket sömn ikväll tror jag, säger Jessica Axelsjö.

En till som också vunnit är Jennie Gustafsson. Det är hennes son Viktor som skickade in motiveringen, där det bland annat stod att han ville få sina första autografer.

– När han fick veta att vi vunnit, så svarade han med stora ögon och tystnad. Han förstod inte att det var sant. Skolkompisarna tror inte riktigt på det än, för det låter för bra för att vara sant.

På lördag kommer Viktor och Jennie överbevisa tveksamheterna, tillsammans med ytterligare några lyckliga Samir & Viktor-fans på plats i Falun.

Granny Goes Street arrangeras för elfte gången och på plats kommer även artister som Miss Li, Silvana Imam och Kapten Röd att uppträda på gratisfestivalen.

"Jag tycker nog att det här är det bästa programmet vi har haft någon gång. Vi har en bra spridning genremässigt med stora artister under hela dagen, och når nästan upp till vad vi strävat efter gällande jämställhet", skriver Per Staffas, kommunens evenemangssamordnare, i ett pressmeddelande.

Den stora skillnaden från tidigare år är att skateparken fått stryka på foten och istället kommer ett vartiésällskap uppträda på platsen under dagen.

Festivalen flyttar också in till gamla folkets hus, det vill säga renoverade Kulturhuset 1014, efter klockan 21. Där spelar bland annat artisten Cherrie.

SPELSCHEMA FÖR GRANNY GOES STREET:

Stora scenen:

11.30: Stephanie & Cecilia

12.30: Vilma Flood

14.00: Samir & viktor

16.00: Miss Li

18.00: Silvana Iman

20.00: Kapten Röd

Parkscenen:

11.00: Barnkörerna bubbel & hope

12.00: Barnallsång

13.30: Suzy Rowan

15.00: Wilma Pettersson Holmqvist

17.00: Besvärjelsen

19.00 Summer Kid

Kulturhuset tio14:

10.30-15.00: Leksaksbytardag

11.30 och 13.00: Sopakuten

21.00-23.00: Drogfri efterfest, konsert med Cherrie. Fritt inträde, blåstest vid entré.

Dalateatern:

11.00-14.00: Ansiktsmålning

11.00, 12.00, 13.00: Sagovandring

14.00: Teater. Öppen repetition av nya skolföreställningen ”Svårast är det med de värdelösa”.

Falun bowling & krog:

21.00-02.00: Nattklubb, konsert med Parham, från 18 år. Entréavgift.