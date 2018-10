Allt fler väljer elbil – "Det är en jätteökning"

Branschorganisationen Bil Swedens siffror talar sitt tydliga språk – elbilarna fortsätter ta mark från de mer traditionella bensin- och dieselfordonen.

I den senaste rapporten kan man läsa att från juli till september i år har elbilarna (elbilar, elhybrider och laddhybrider) nära nog fördubblat sin procentuella andel av nybilsförsäljningen i länet, jämfört med samma tidsperiod förra året – 15,5 procent i år jämfört med 7,8 procent 2017.

Pär Bälter, försäljare på Toyota i Falun har märkt att intresset för elbilar ökat:

– Det är en jätteökning – vi säljer nästan bara hybrider nu. Vi har inga rena elbilar utan el och bensin. Nästan alla våra modeller kan fås som elhybrid. Jag kommer faktiskt inte ihåg när vi sålde en vanlig bensinare av våra storsäljare senast, säger han och gissar på att 80 procent av deras sålda bilar i Falun är just elhybrider.

Bälter tror att det så kallade bonus malus-systemet som trädde i kraft 1 juli i år. har gett en extra skjuts åt elbilsvarianterna.

– Vi sålde mycket innan också, men ännu mer efter första juli. Köper du en dieselbil nu som har höga koldioxidutsläpp så kan du få betala uppemot 15 000 kronor i årsskatt, säger han.

Tanken med bonus malus är att premiera bilar med låga utsläpp och straffa bilar med höga utsläpp. Den tidigare skattebefrielsen för miljöbilar slopas och istället blir det en bonus – som mest 60 000 kronor för fordon med nollutsläpp.

Bonusen minskar i takt med bilens utsläpp – vid 60 gram koldioxid per kilometer upphör bonusen.

Dyrare blir det för köpare av en bil som släpper ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer, där blir det istället en förhöjd skatt de tre första åren. Beloppet är beroende på hur mycket koldioxid den släpper ut.

På Bilmetro i Falun säljs fortfarande en stor andel "vanliga" bilar, berättar försäljningschefen Mats Björklund:

– Vi säljer fortfarande mycket bensin- och dieselbilar. Laddhybrider efterfrågas också, men så har det alltid varit i och för sig, säger han och menar att bonus malus inte märkts av så mycket än.

– Jag tror det är lite som när bensinpriset går upp – det är tråkigt, men man åker lika mycket ändå. Det är nog skillnad i storstäderna, här är det vinter halva året och många efterfrågar till exempel fyrhjulsdrift och det finns inte någon bra eldriven på marknaden än.

Elbilarna kommer dock slå rejält på marknaden snart, tror Mats Björklund:

– Om ett par, tre år kommer det nog en boom med elbilar, laddhybrider och mildhybrider – traditionella bilar med någon form av eldrift också. Tekniken verkar finnas, men det måste prismässigt landa bättre.

Fakta elbilar

+ En renodlad elbil drivs av en eller flera motorer som enbart körs på el från ett batteri. De flesta modellerna som säljs nu har en räckvidd på 20-28 mil, men någon når strax över 40 mil. Laddas via elnätet.

+ Laddhybrid, eller plug in-hybrid som den också kallas, har både en elmotor och en förbränningsmotor (oftast bensin). Har ett något mindre laddbart batteri än de renodlade elbilarna.

+ Elhybriden har två motorer, en förbrännings- och en elmotor. Till skillnad mot laddhybriden så kan inte batteriet laddas via elnätet utan sker när bilen bromsas eller går på tomgång med förbränningsmotorn.

Källa: miljofordon.se

Fakta bonus malus

+ Bonus malus betyder bra, dålig på latin.

+ Omfattar alla nya personbilar samt lätta bussar och lastbilar av fordonsår 2018 som registreras från och med den 1 juli 2018.

+ Alla bilar får 360 kronor per år i fordonsskatt oavsett utsläpp. Dieselbilar får ett skattetillägg på 250 kronor.

+ Bilar med koldioxidutsläpp mellan noll och 60 gram koldioxid per kilometer får bonus vid inköp. I utsläppsintervallet 60–95 gram per kilometer ges ingen bonus, men någon extraskatt tas inte heller ut.

+ Bilar som släpper ut 95 gram koldioxid per kilometer eller mer får höjd fordonsskatt under tre år. För bilar med utsläpp i spannet 95–140 gram per kilometer är beloppet 82 kronor per gram. För utsläpp över 140 gram per kilometer är beloppet 107 kronor per gram. Dieselbilar får även ett bränsletillägg.

+ Etanol- och gasdrivna fordon är undantagna från den förhöjda skatten.

+ När bilarna fyller fyra år försvinner extraskatten, därefter gäller samma skatteregler som idag.

Källa: miljofordon.se